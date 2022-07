Oviedo se rinde ante el regreso de Alfonso II

"Alfonso II, el primer peregrino" tiene título de superproducción y lo acabó siendo. Más de mil personas se rindieron ayer en la plaza de la Catedral al regreso del buen rey en una recreación dramática a la que no le faltó de nada: caballos, batallas, armas medievales, fanfarronadas, un malo, un bueno y un escenario tan privilegiado como el mismo en el que sucedieron aquellos hechos hace 12 siglos.

Con el "Y sucedió aquí", pronunciado por el actor Alberto Rodríguez, narrador de las peripecias del viaje a Santiago del monarca asturiano, finalizó más de una hora de teatro histórico salpicado de humor y protagonizado por Ramón Langa, una voz que gran parte del público asocia con su trabajo como doblador de Bruce Willis en España, y que ayer sonaba así, como una adaptación medieval de la "Jungla de Cristal" cuando decía: "No sería yo un buen rey si no me atreviera a atravesar mi reino". La dramaturgia, obra de Marga Llano, directora de este programa que organiza la concejalía de Turismo, funcionó bien, encadenando algunos hechos históricos en la biografía de Alfonso II dentro del relato principal del viaje a Santiago, a presenciar el sepulcro del apóstol y establecer, así, por primera vez, la ruta Jacobea.

Los caballos, la sombra de la Catedral y los soldados hicieron el resto. Con un reparto ágil y entregado, aprovechando la estructura de la plaza y la fuente como escenario natural, el teatro al aire libre de verano dedicado al mito fundacional del Camino de Santiago y a la historia de Alfonso II parece que ha llegado para quedarse convertido en otro clásico del verano. La programación, estrenada el año pasado, no había incluido hasta este una representación de esta importancia.

En la obra de teatro la propia historia de Alfonso II, contada en un diálogo entre dos personajes, un joven en la corte y un viejo ayudante del rey, ocupa y divierte al público con la aparición de unos cuantos nombres de la monarquía asturiana, con sus idas, venidas, traiciones y venganzas: Desde su padre Fruela a su tío Mauregato pasando por Adosinda, el rey Silo o Bermudo.

El montaje ha contado con la colaboración y el asesoramiento del historiador Álvaro Solano y el propio texto incluye las fuentes de las que se ha obtenido el relato, las crónicas de la época, y bromea sobre ellas, como cuando se habla de los 50.000 sarracenos muertos y el narrador aclara: "Debéis de disculparnos, porque la crónica rotense se escribió mucho después".

La acción que se introduce en el relato de Alfonso II, peregrino en Santiago en el final de su reinado, siendo ya un hombre mayor, aprovecha su enfrentamiento con el caudillo musulmán Mahamud, el malo de la película, al que el monarca asturiano había dado refugio en Lugo pero donde se acabó rebelando. Aquí la lucha entre Alfonso y el infiel se inserta dentro del viaje a Santiago, pero con idénticos resultados: las aguas del río Mao, en Santa Cristina do Viso, se volvieron color carmesí de tanta sangre derramada.

Vencido el musulmán y visitado el sepulcro, el rey Alfonso II vuelve a casa y la ciudad de Oviedo celebra su regreso. Sobre el escenario lo hacían aquellos miembros de esa pequeña corte de hace 12 siglos y en las sillas, tras las vallas y entre los fardos de paja de la plaza de la Catedral lo hacía también el público, vitoreando la épica de una noche de verano.