Incluso ahora que ya no ejerce como oftalmólogo ni pasa por la clínica y entretiene el verano cuidando de sus árboles en la finca del Bolao, en Llanes, cuesta no imaginarse a Antonio Bascarán haciendo cosas con sus manos con el ímpetu de un colono y la osadía de los pioneros, convertido en uno de aquellos mitos fundacionales de las películas de John Ford, grande, jovial y resuelto.

A Toni Bascarán le sobran agallas y no puede evitarlo. Te mira muy de cerca, sonríe con ganas y no lo niega: "Forma parte de mi manera de ser". Esa pasta quizá comenzó a forjarse con la muerte de su madre, cuando él tenía seis años, un episodio triste en el que no quiere detenerse, igual que hizo su padre, el oftalmólogo Antonio Bascarán Asúnsolo. Todavía hoy no saben a ciencia cierta de qué murió mamá. Sí, que la trataba Francisco García Díaz, que fueron entrando uno a uno los cinco hijos en la habitación donde Carmen Collantes Álvarez-Buylla les dijo que se portaran bien, y que después se les evitó cualquier participación en el duelo, yéndose a vivir una temporada con su tíos, Mercedes Collantes y José María Gasset, jefe provincial de Sanidad.

Sin pena y otra vez junto al padre, casado ahora con María Teresa Fernández Pérez de la Ossa, otros dos hermanos, la adolescencia la pasó caminando: desde el chalé del Cristo, detrás de la Gruta, hasta los Escolapios, en el Naranco, y en verano, a las piscinas. "¡Ahí van los bascarinos!".

Pero con los caminos de Dios ya se sabe, y mientras sus hermanos José Ramón, Carlos y Carmen encontraban una vocación religiosa, él acabó la carrera en Santiago con la mejor escuela de oftalmología que había entonces, la de Santiago Sánchez Salorio, volvió con novia gallega, Mariló Fanego, y duró muy poco trabajando con su padre, un hombre "peculiar" que les enseñó a agarrase a "los valores que valen" pero a cuya sombra no se encontraba.

Con otra visión de la oftalmología, la de que no tenía por qué hacerlo uno todo, y una convicción férrea –"tengo ganas y lo voy a hacer"– se mudó a la que había sido la consulta del pediatra Paulino Prieto en las casas del Cuitu y abrió piso y clínica, con 20 médicos a su cargo y dos empleados más para atender el negocio. Iba rápido y tan bien que a los tres años, en 1971, cuando vio que el Corte Inglés abría en mitad de Uría, quiso comprar enfrente, en la esquina con Doctor Casal y abrir la clínica Bascarán más grande, mejor.

Necesitaba 13 millones de pesetas, pero su ambición no pasó el interrogatorio del primer banco: ¿Cuánto mide su casa? ¿Qué coche tiene? ¿Cuántos ahorros? En el Banco de Santander emplearon el mismo sistema. Y a la tercera, en el Herrero, el director elevó la consulta:

–Don Ignacio, que está aquí Toni Bascarán, que quiere abrir en Doctor Casal, necesita 13 millones y le echan de todos los bancos.

–Ya me hablaron de él. Dale lo que quiera, bajo mi responsabilidad, lo que necesite.

El crédito acabó siendo de 80 millones, al 19%, que devolvió en 18 años sin fallo y la clínica no dejó de crecer, entregado a sus pacientes, haciendo visitas a domicilio aunque no hiciera falta y recibiendo, todavía hoy, en plena calle, el cariño de los que trató.

Ahora en la clínica está Juan Bascarán, e igual de tajante en ponerse por su cuenta y dejar al padre lo fue en jubilarse y dejar solo al hermano, sin proyectar sombras. Su refugio, que lo lleva siendo desde hace 37 años junto a su mujer, sus tres hijas y ahora los nietos para los que levantó otra casa, es la finca del Bolao. En el Llanes de vacas y sin turistas en bermudas, ha ido dando forma a un auténtico paraíso, estudiado con los libros de jardinería en una mano y modelado con buen trato a los mejores viveros del país. Siempre que llega algo especial le llaman a él primero. Buena vista. La tierra sigue creciendo.