Chaplin y Buster Keaton inauguran esta noche en El Conceyín el ciclo de "Cine a la luz de la luna"

Chaplin y Buster Keaton ponen de largo esta noche, a las 22.15 horas, en la plaza del Conceyín de La Corredoria, una nueva edición del ciclo "Cine a la luz de la luna". La única película en la que los dos genios del cine trabajaron mano a mano estrena sexto año de cine de verano en una de sus ubicaciones más célebres y adecuadas para la exhibición cinematográfica efímera, como explica el director del programa, Pablo de María: "Reúne todas las condiciones, buena visibilidad, buen sonido y una plaza abierta con terrazas, que generan ambiente, porque esto no es una sala de cine tradicional, queremos que sea una romería con película, en la que te puedas tomar un helado, un refresco y comentar lo que estás viendo mientras los niños juegan en los columpios".

La combinación de una película emocionante para todos los públicos con un espacio óptimo se repetirá a lo largo del programa, que incluye 24 proyecciones de un total de 17 títulos, pero hay algunas fechas muy llamativas. Por esa combinación de contenido y continente, Pablo de María destaca una de las últimas, la del 23 de agosto, que volverá a llevar la ciencia ficción a ese edificio con aspecto de invasión extraterrestre crustácea. Bajo la visera del Calatrava ese día se proyectará "Encuentros en la tercera fase", tras el éxito que en la edición de 2021 se logró allí con "Blade Runner" y "E.T.".

Pero esta vez no será como entonces. Ni allí ni en las otras 23 localizaciones, que van desde la zona rural al centro de la ciudad. No lo será porque el "Cine a la luz de la luna", una de las primeras actividades que se pudo poner en marcha en junio de 2019 justo después del primer confinamiento, lleva tres años con algún tipo de restricción pandémica y la de este 2022 será la primera con todo el aforo posible y sin exigencia sanitarias especiales. Eso significa que la organización espera llenar en muchas de las sesiones las más de 200 sillas que se instalan para la mayoría de los títulos y en llegar, como en las más pobladas a los casi 400 espectadores, sumando los que se disponen por el suelo o los alrededores. El ciclo, destaca Pablo de María, ya no solo junta a público local sino también a turistas que acuden ante el reclamo del montaje de la pantalla a ver una buena película en una buena noche.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y director de la Fundación Municipal de Cultura, que organiza todos los programas de cine que se coordinan bajo el paraguas de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (el de Radar y este programa estival) celebró que con la sexta entrega del "Cine a la luz de la luna" los ovetenses "no solo podrán disfrutar de una selecta variedad de grandes títulos, películas emblemáticas del séptimo arte que forman parte de la historia cinematográfica, sino que podrán hacerlo durante las noches de verano, en salas de cine al aire libre y por toda la ciudad. En el centro, pero también en los barrios y en la zona rural". "El cine", insistió el concejal, "es una factoría de emociones, y es un placer poder compartirlas en familia, con los amigos, o en soledad, bajo la luz de la luna ovetense en los meses de julio y agosto".

Las películas se podrán ver todos los lunes, martes, miércoles y jueves hasta el 25 de agosto, día en que concluye el programa con "Atraco a las tres" en la plaza del Ayuntamiento.