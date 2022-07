José Cachón saca el mejor color a Amaia y a Rigoberta Bandini

“En Asturias hay una industria cinematográfica pequeña que está arrancando, pero calidad hay de sobra”. José Cachón, ovetense y director de fotografía, confía en el talento asturiano, aunque menos en las oportunidades que concede la región. Él ha buscado las suyas en Barcelona y la última le ha permitido subirse a la ola de artistas de tirón como Amaia y Rigoberta Bandini, con quienes acaba de terminar el videoclip "Así bailaba".

Estudió fotografía en la Escuela de Arte de Oviedo y después se fue a vivir a Barcelona, donde se graduó en Dirección de Fotografía en la ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña). “Siempre tuve claro que quería formar parte de la industria cinematográfica, por eso me fui a Barcelona. En cuanto tuve la oportunidad, me puse a rodar. Fui tocando todos los palos: series de ficción, películas, etc. Mis primeros proyectos fueron videoclips”.

Este ovetense creció influenciado por el mundo del cine y siempre ha estado interesado la creación de imágenes. “De joven tenía muchas inquietudes, en casa me transmitieron un gran interés por la cultura audiovisual y sabía que mi futura profesión iba a estar relacionada con ese mundo”. Le encantaría vivir en el Principado, pero es consciente de que actualmente no podría disponer de las mismas oportunidades laborales que en Barcelona.

“Así bailaba” no es el primer videoclip que graba como director de fotografía, también ha colaborado con algunos cantantes de rap franceses que son famosos en su país, “pero nunca en uno de este nivel tan grande, con tanto tirón”, cuenta José. La directora, Celia Giraldo, se puso en contacto con él porque “nos conocimos en la ESCAC y ya habíamos trabajado en varios rodajes juntos”.

Los referentes estéticos, la iluminación, los planos y enfoques de la cámara, cómo se va a rodar... Son algunas de las decisiones que tiene que tomar el equipo de dirección de un videoclip. “El proceso de dirección de fotografía empieza hablando con la directora. Comenzamos conjuntamente a desarrollar una idea y tomar decisiones sobre aspectos como la localización para después ponerlo en común con todo el equipo. Elegimos para esta ocasión un hotel en la costa de Cataluña”

“Es un videoclip muy peculiar”, desvela el fotógrafo. “En la escena de la piscina, hay muchos extras. Teníamos una planificación muy apretada y rodar con tanta gente es muy difícil porque tienes que movilizar a muchas personas en muy poco tiempo”. Otro de los alicientes es que las cantantes y protagonistas del vídeo son Rigoberta Bandini y Amaia Romero. Cachón cuenta que trabajar con artistas de esa talla fue muy fácil. “Ellas siempre estaban dispuestas a todo y se mostraron muy cercanas con todo el equipo”, añade.

Dentro de su trayectoria, también destacan unas piezas de fotografía que hizo para las redes sociales de una conocida marca de deporte y otra de comida, aunque afirma que no hace muchos trabajos de publicidad.