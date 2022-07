El equipo de gobierno convierte en fijos a 36 indefinidos subrogados por sentencia

La larga pelea de algunos trabajadores procedentes de empresas cuyas contratas fueron remunicipalizadas o quedaron extintas y acabaron incorporándose a la plantilla municipal del Ayuntamiento de Oviedo no acaba nunca a pesar de las repetidas victorias. La última, hace pocos meses, puede mejorar mucho su situación, después de que la Junta de Gobierno decidiera convertir en personal laboral fijo (hasta ahora se les consideraba indefinidos no fijos) a un total de 36 trabajadores procedentes de la Auxiliar de Recaudación (28), Gesuosa (5) y Cinturón verde (3). Pero UGT acaba de recurrir este acuerdo.

"Con el déficit de personal de Oviedo no puede haber plazas sin convocar", dice el sindicato

Detrás de la decisión de la Junta de Gobierno y del recurso de UGT hay más miga. El actual equipo de Gobierno decidió ya el año pasado no incorporar al personal procedente de la plantilla de la Auxiliar de Recaudación asumida por el Ayuntamiento en la última convocatoria de técnicos de la administración general (TAG). Según la oferta de empleo de 2018, en la que se contó con las plazas que habían generado esos puestos de trabajo generados por una sentencia que obligó al Ayuntamiento a hacerse cargo de esos trabajadores, y sumadas las de 2019 y 2020 se tenían que haber convocado un total de 21 plazas, pero solo salieron 7. El Gobierno local había "sacado" a los TAG de la Auxiliar de Recaudación. Y UGT recurrió dicha convocatoria, en un procesoque todavía está a la espera de que se celebre la vista judicial.

Pero después llegó una sentencia del Supremo relativa a uno de esos "indefinidos no fijos", en Pamplona, donde se concluía, en resumen, que la trasposición de la normativa europea obligaba a considerar a estos trabajadores como laborales fijos a todos los efectos. Con esa nueva jurisprudencia en la mesa, la Junta de Gobierno procedió a modificar la oferta de empleo de 2018, con la que se había hecho la convocatoria recurrida por UGT el año pasado, y a retirar a esos 36 trabajadores de esa situación, al considerarlos personal fijo. El sindicato ha recurrido ahora también ese acuerdo de la Junta de Gobierno, no ya tanto por lo que afecta a los trabajadores sino porque tiene que ver directamente con la convocatoria que ellos ya tenían recurrida. Más allá de la defensa que hace UGTde que el personal funcionario debe de ingresar por principios de igualdad, mérito y capacidad, insisten en que "en el Ayuntamiento, con el déficit de personal que hay, no pueden dejarse plazas sin convocar".