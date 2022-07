Oviedo activa el protocolo de contaminación, con la concentración de partículas disparada

No es que la contaminación haya aumentado o disminuido, pero el buen tiempo, las altas temperaturas y el poco viento la han vuelto más visible y han permitido a las partículas más dañinas concentrarse más en la atmósfera. Ayer, después de que las concentraciones registradas en la estación de Ventanielles llevaran desde el pasado jueves con los parámetros disparados, el Ayuntamiento de Oviedo activó el protocolo por contaminación, a instancias del Principado.

El resultado de cinco días con los niveles de las partículas de menos de 2,5 micras, las más peligrosas porque pasan directamente al flujo sanguíneo, con concentraciones por encima de lo permitido para una situación normal se tradujo en Oviedo en un cielo amarillo pálido desde primeras horas del día, con la luz tamizada por una calima cada vez más densa.

Según los datos del Principado, las concentraciones de las partículas más pequeñas y de las algo más grandes, de 10 micras, incumplieron los parámetros jueves, viernes y sábado, en los dos casos. También lo hicieron el sábado y el domingo. Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, reclamó ya el viernes que se pusiera en marcha el protocolo, ya que las estaciones también habían ofrecido datos por encima de los niveles permitidos el lunes y el martes, aunque no así el miércoles. El resultado, pues, según la Coordinadora, es que el protocolo se activa, "muy tarde", cuando los niveles llevan ya disparados una semana, mientras que la norma manda ponerlo en marcha al tercer día de incumplir el mínimo.

El exceso de pequeñas partículas ofrece, en todo caso, una concentración de nivel cero, categoría preventiva, que en teoría, según fuentes municipales, no obliga a tomar medidas aunque sí son deseables.

La Coordinadora Ecoloxista critica que no se hayan activado antes las medidas: "Lo hacen por no generar alarma"

El Ayuntamiento anunció ayer que comenzaría con los baldeos en las zonas próximas al Palacio de los Deportes, en Ventanielles, donde está instalada la estación que mide las concentraciones de partículas en el aire.

El riego de las calles es una de las medidas para combatir estas situaciones de contaminación. En el caso de Oviedo, los baldeos se estarán realizando entre las 9.30 horas y las 20.00 horas hasta que baje la concentración. La previsión, en todo caso, es buena, puesto que se espera algo de lluvia para los próximos días, algo más de viento y descenso de las temperaturas.

Precisamente la Coordinadora Ecoloxista critica que decidan activar el protocolo, justo cuando van a cambiar las condiciones meteorológicas. Fructuoso Pontigo también destaca que estas medidas no están encaminadas tanto a combatir la contaminación como a advertir a los vecinos de los riesgos que supone para la salud esta concentración de partículas. "Pero el Principado no lo hace a su momento, y eso lo decide de manera intencionada, para no generar alarma social", denuncia.

"La contaminación", resumen los ecologistas, "no la genera el buen tiempo, la genera la industria y el tráfico, el buen tiempo lo único que hace es que no se disperse".

En circunstancias como las que vive Oviedo estos días, el Principado, además de pedir al Ayuntamiento que extreme la limpieza de las calles, reclama que se refuerce la inspección ambiental, que se prohiba la quema de restos vegetales y que se extremen las precauciones en todo tipo de proceso industrial. A la población en general se le recomienda que consulte los datos relativos a la calidad del aire, que reduzca el uso de vehículo privado y que utilice el transporte público, la bicicleta o se desplace andando. Además, se recomienda conducir con suavidad, evitando los frenazos bruscos, y se recomienda un uso moderado tanto del aire acondicionado como de los sistemas de calefacción. A los grupos de población sensibles, con enfermedades en las vías respiratorias, se les pide que reduzcan toda actividad física al aire libre, se alejen de las vías de más tráfico y, en la medida de lo posible, que intenten aproximarse a entornos naturales con zonas verdes arboladas.