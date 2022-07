Josán Mosteiro es la firma que ha elegido Josan Hatero (Barcelona, 1970) para firmar su última novela "Cosecha Pálida", un thriller que transcurre en Galicia, tierra de su madre. Guionista y profesor de escritura creativa, Hatero Mosteiro se aventura por primera vez en el género policiaco con una historia en torno a una joven que reaparece cuatro años después de haber sido secuestrada por los "mouros", un pueblo de la mitología gallega que también aparece en la asturiana. El autor presenta su obra hoy (19.30 horas) en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. "Que la gente me diga que se lo ha terminado en dos días o que se ha pasado la parada de metro porque estaba ensimismado leyendo es el mejor halago que puedo recibir".

–¿Cómo surge la novela?

–Estaba hablando con la editora Carol París sobre cine y películas. Me dijo que me pegaba escribir un thriller y lo convertí en un reto. Empecé a preguntarme qué haría si escribiera uno. Muchas historias de este género comienzan con una chica que desaparece y, como siempre voy en contra de la norma, pensé en hacerlo al revés: contar las vivencias de una chica que reaparece y explica por qué ha vuelto. Es una novela que he escrito bastante fácil, me ha salido de forma natural. Tenía muy clara la estructura y hacia dónde iba dirigida.

–En algunos capítulos la protagonista es Asunta, periodista de investigación, y en otros son los vecinos del pueblo, que parecen ocultar algo, ¿qué aporta al desarrollo de la historia este cambio de perspectiva?

–La hace más viva, más ágil. Además, si uno se fija, Asunta narra la historia en pasado y el resto de personajes lo hacen en presente para dar una impresión de serenidad y suspense. El lector sabe muchas más cosas que Asunta, pero no lo sabe todo. Quería hacer una novela coral con la que mantener vivo al lector.

–Los personajes y el entorno parecen muy reales.

–Los personajes son el alma de la novela y para conectar con una tienes que identificarte con ellos. Es todo ficción, pero los trabajo mucho para que sean muy reales. Siempre busco que carguen con traumas, preocupaciones, cambios en sus vidas... Eso es lo que hace que nos enganchemos. Un personaje sin problemas no interesa a nadie.

–¿La historia esconde una reivindicación del periodismo de investigación?

–Periodismo e investigación deberían ser sinónimos, pero no buscaba una reivindicación, lo que quería era que la protagonista fuera alguien de la calle con quien el lector pudiera conectar. No quería a una persona con una intuición insólita como Sherlock Holmes, sino a alguien que su arma son las preguntas y su curiosidad le llevara a descifrar qué esta pasando. Los personajes se desviven por lo que dicen y lo que callan. El diálogo favorece al desarrollo y al ritmo del thriller.

–Y llega con la novela al Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. En su libro tambien aparece un periódico.

–Los mouros, pueblo que supuestamente secuestra a la chica, son una leyenda de tradición gallega y asturiana. El periódico ficticio de la novela, "Eco norteño", es un diario con noticias de Galicia y Asturias. Soy un enamorado del Principado y me apetecía presentar la novela aquí. Se lo pedí a mi editorial y, con el apoyo de LA NUEVA ESPAÑA, voy a tener la suerte de poder hacerlo.

–"La cosecha pálida" está teniendo mucho éxito y recibiendo muy buenas críticas.

–Lo valoro muy positivamente, más aún al ser mi primera incursión en la novela negra. Probar con un nuevo género y que tenga tan buena acogida te da muchísimo ánimo. Es la entrada ideal y ojalá llegue a mucha gente.

–Anteriormente ha publicado novelas juveniles y fantásticas, ¿cuál es el género en el que se siente más cómodo?

–No tengo preferencia por ninguno. A mí me interesa contar historias, independientemente del género en el que se encuadre. El escritor es como un médium que se debe a la historia y tiene que contarla. Me gusta escribir lo que se me va ocurriendo y me lo he pasado muy bien escribiendo esta novela por su ritmo, es muy cinematográfica.