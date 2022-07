La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Cristina Coto, cargó ayer contra el Alcalde Canteli por el cambio de criterio ante la propuesta de la Ronda Norte. "Según el propio Ministerio, el impacto ambiental de esta alternativa es moderado, por lo que el repentino ecologismo de Canteli es una clara cesión a las izquierdas", protestó Coto.

La portavoz de Vox recordó las declaraciones en las que Canteli apoyó inicialmente la alternativa 4 del Ministerio, y expuso que 20 días más tarde, "en lo que es un clarísimo cambio de criterio", informa de que quiere soterrar toda la Ronda Norte, "con el añadido de que no quiere enlaces". "Le pregunté en el último Pleno a qué se debía el cambio de criterio y él lo ventiló con un ‘yo no he cambiado de criterio’. Pues no solo ha cambiado de criterio, sino que ha adelantado a las izquierdas en su malentendido ecologismo, que curiosamente se produjo tras su charla con el concejal del Páramo el Martes de Campo", analizó Coto.

En su conclusión pidió a Canteli "la defensa de los intereses generales de la ciudad": "Oviedo lleva 25 años siendo engañada con la Ronda Norte, una infraestructura vital, no podemos permitirnos que el cambio de criterio sea la excusa perfecta para que el Gobierno vuelva a ralentizar la obra".

La Portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada, declaró ayer que las cifras de los programas de becas del Ayuntamiento siguen sin llegar a las del último año del gobierno tripartito, aunque "debido a la presión de la comunidad escolar y la oposición, tras los recortes de los dos ejercicios anteriores" el gobierno de Canteli haya rectificado parcialmente.

En 2019, expuso Taboada, último año del tripartito, el gasto fue de 4,2 millones de euros en becas, mientras que en este ejercicio el presupuesto es de 9,9 millones, "un truco contable", en sus palabras, "pues el dato relevante no es el dinero que se consigna en el presupuesto, sino las becas concedidas y las solicitadas. "Eso es lo que nos da una imagen del impacto real del programa y su carácter de servicio público o de programa asistencialista" indicó la portavoz de Somos, que asegura que "van a dejar sin gastar 5,9 millones de euros del programa".

Mientras en 2019 las becas concedidas fueron 9.491 y las solicitadas 11.527, en el ejercicio 22/23 las concedidas han sido 8.154 y las solicitudes 10.059, lo que significa que 1.905 familias que se quedan sin beca. La causa de esto, según Somos, es que "los criterios de baremación del Bipartito son más restrictivos".