Instrucciones para subir a la Catedral

La Catedral de Oviedo ya lo tiene todo listo para abrir al público su portal de venta de entradas para visitar la torre gótica. Ocurrirá esta misma semana, y la web será el único método para reservar plaza en algunos de esos cinco viajes diarios que desde el 1 de agosto permitirán ver Oviedo desde el punto de vista en el que el Magistral de "La Regenta" desplegaba su catalejo. El cabildo tiene ganas de estrenar su nueva experiencia turística tras las obras de adecuación del recorrido, que lo han convertido en un ascenso muy seguro, con nuevo pasamanos, por los 184 escalones que separan el primer peldaño del cuerpo renacentista, última parada del recorrido. Pero los asesores del templo también piden prudencia.

El médico Javier Portilla es uno de los amigos de la Catedral más volcado en los aspectos de seguridad de este nuevo programa, y junto a Jennifer Puertas y Carmen Labra, coordinadoras de la actividad cultural del templo, ha ayudado a diseñar las condiciones con las que saldrán a la venta las entradas.

La lista de requisitos para subir a la torre puede parecer en principio larga, pero también se resume con sentido común: se desaconseja apuntarse a la subida a la torre a aquellas personas que piensen que su condición física les impide subir 184 escalones (el equivalente a un edificio de 15 plantas) con dos paradas por el medio. La reforma dirigida por el arquitecto Jorge Hevia ha repuesto algunos de los peldaños más desgastados y dispuesto un extenso pasamanos vertical que además de dar apoyo cubre el hueco de la escalera por el que resulta ya imposible que un niño pueda caerse.

En todo caso, y ahí empieza el capítulo de las restricciones, no se permitirá la subida a la torre a los menores de diez años, y hasta los 16 deberán ir acompañados siempre por un adulto, con un mínimo de una personas mayor por cada dos niños. No hay límite de edad por arriba, pero se recomienda a los que tengan más de 80 años que no se apunten a la subida. En realidad, si uno sube del tirón a la torre o baja sin prisa no le llevará mucho más de cinco minutos y no le cansará mucho, pero el problema surge cuando se tienen problemas de movilidad reducida, discapacidad visual, enfermedades cardiorespiratorias, obesidad mórbida, vértigo, claustrofobia, un embarazo avanzado u otros problemas psíquicos que puedan poner en riesgo la salud del visitante o la seguridad de la visita.

Lo que hace falta para subir a la torre es ir ligero de equipaje, con las manos libres, calzado adecuado, en fila y sin prisa. Tampoco está permitido subir con chanclas o con tacones, ni llevar mochilas o bultos de gran tamaño, que tendrán que guardarse en unas consignas habilitadas a tal efecto. Solo se podrán hacer fotografías en las paradas del cuerpo de contrapesas, del de campanas y del renacentista. Allí, además, se pide a los visitantes que no se asomen de forma imprudente y se les ruega, lo más importante, que disfruten de la mejor vista de Oviedo.