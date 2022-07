Josan Mosteiro, (Barcelona, 1970), pasó los veranos de su infancia en Melide, (Coruña), el pueblo en el que el Camino Primitivo a Santiago se cruza con el Camino Francés, en la plaza del Convento, la más importante de la villa donde se encuentra la Obra Pía de Santo Antón. Allí sus primas le contaron historias como la de la Santa Compaña y la de los mouros, ese pueblo que vive bajo tierra y que ha querido poner en un lugar destacado en "La cosecha pálida", (Roca Editorial), su primer thriller, que presentó ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA.

"Me divierte escribir thriller, es como estar en una montaña rusa, con acción trepidante", aseguró el autor, que ha ido más allá en el género de misterio y ha creado un libro anclado en el medio rural gallego. La novela es también un guiño a su madre, gallega de hecho: el escritor, cuyo nombre real es Josan Hatero Mosteiro, firma con el apellido materno, que lo acerca más a esas tierras de meigas que siempre viven en el bosque. "El bosque siempre aparece en los cuentos como el lugar en el que está todo lo malo", señala Mosteiro, que empezó su carrera literaria escribiendo cuentos. En este caso, ha construido una historia que empieza al revés. "He querido huir de estereotipos y en vez de plantear una desaparición parte con el regreso de la protagonista, tras haber pasado cuatro años en paradero desconocido", indicó el autor. Le presentó Covi Sánchez, presidenta de la Asociación de Escritores Noveles de Asturias, quien destacó el talento de Mosteiro y su capacidad para crear historias de esas que te enganchan desde la primera línea. "Este libro es envolvente porque su entorno y sus personajes son muy reales. No hay diabólicos asesinos en serie; es gente corriente cuyas obsesiones han ido demasiado lejos; por eso provocan un escalofrío", señaló Covi Sánchez. La violencia aparece en el libro, representada en la que se ejerce contra las mujeres. "La protagonista no tiene marcas en su cuerpo, pero mentalmente está rota", afirma el escritor, que además de entretener quiere hacer reflexionar. "El pueblo se llama Calixe, y en realidad está inspirado en Melide; en este lugar todos guardan muchos secretos que van a ir desvelándose en el transcurso de la historia", aseguró Mosteiro, que estos días ha participado en la "Semana negra" de Gijón. Cruz Castro, la protagonista del relato, regresa a Calixe. Está pálida y asegura que ha pasado cuatro años bajo tierra, secuestrada por los mouros. También dice que es lo mejor que ha podido pasarle para dejar de ser una "mala semilla". "En el pueblo creen que se ha inventado la historia", releva Mosteiro, que mantiene el misterio y anima al lector a desenntrañar la trama