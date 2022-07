El nuevo Palacio de los Deportes: cubierta de cinc e iluminación de colores

El proyecto para que el Palacio de los Deportes tenga una nueva vida y vuelva a ser la gran casa del baloncesto en la ciudad, convirtiéndose en la sede del Oviedo Baloncesto, cambiará por dentro y por fuera pero respetando un edificio catalogado y con protección como es la estructura diseñada por Ildefonso Sánchez del Río en los sesenta y cuya construcción finalizó en 1975. Cuando terminen las obras, la tradicional cubierta abovedada del pabellón perderá esta tonalidad verde para volver al gris original del hormigón, aunque no será ese material el que remate el techo. Los arquitectos han podido acudir a los deseos originales de Sánchez del Río para defender una cubierta de cinc, con la que el ingeniero hubiera querido rematar el Palacio aunque las soluciones técnicas de aquel momento lo hacían casi imposible. La reforma cumplirá, por tanto, con los deseos del autor y dará, al pabellón, el aspecto que tendría que haber tenido siempre, un acabado gris metálico.

Para completar la reconfiguración del pabellón en esta transformación hacia un recinto moderno y funcional, el proyecto también incluye la instalación de un sistema de iluminación monumental con la posibilidad de modificar los colores, al estilo de los nuevos grandes templos del deporte, como el Allianz Arena.

Eso, por fuera. El gran cambio del Palacio de los Deportes está en el interior, y permitirá crecer en espectadores hasta conseguir superar esos 5.000 que exige la primera categoría del baloncesto nacional a la que el OCB lucha por llegar en las próximas temporadas.

Según el proyecto de VA arquitectos que ayer mostraron a Canteli y Nacho Cuesta, al final se conseguirá llegar a los 5.100 espectadores permanentes, asientos fijos con los que el Palacio contará cuando finalice la reforma. Pero, además, también está previsto que en circunstancias especiales, para determinadas competiciones y programaciones especiales, se podrá ocupar más espacio con sillas cerca de la cancha, pudiendo superarse la cifra de los 7.000 espectadores con esos refuerzos ocasionales de asientos.

Para lograr un graderío de 5.100 espectadores, el proyecto de reforma, tal y como se explicó en su día, incluye una pequeña excavación para bajar la cota de la cancha. Al final, serán 1,70 metros los que habrá que descender la pista para conseguir aumentar el aforo. El concejal Nacho Cuesta aseguró que todas las catas y pruebas realizadas han indicado que la excavación de esos 1,70 metros es totalmente segura y se descarta cualquier tipo de problema como los ocurridos con las viviendas de Ventanielles cuando se hicieron las obras del aparcamiento subterráneo.

El resto de la reforma permitirá actuar en los fondos del recinto para que pueda acoger actividades diversas y «competiciones deportivas de primer nivel», recalca Cuesta, mejorando también las otras estancias del pabellón, como salas de entrenamiento, almacén, vestuarios, etcétera.

La previsión del Ayuntamiento es licitar los trabajos, junto a la dirección de obra, lo antes posible. Los pliegos están acabando de redactarse y Nacho Cuesta confía en que las labores empiecen este mismo año. El plazo inicial de ejecución de los trabajos es de 10 meses y el Ayuntamiento tendrá que coordinar ahora el encaje de las actividades que se desarrollan allí y la construcción, también a punto de contratarse, de la pista de atletismo del Naranco.

El Ayuntamiento negocia con Patrimonio una solución para instalar locales comerciales





El proyecto de reforma del Palacio de los Deportes ya está redactado y la previsión es lanzar la licitación de forma casi inmediata. Falta, no obstante, una pieza con la que el Ayuntamiento quiere mejorar la nueva vida del recinto y que ahora quedará pendiente de futuras negociaciones con los servicios regionales de Patrimonio. Se trata de la instalación de locales comerciales en las esquinas del pabellón.

Aunque es una idea que se trató al inicio del proyecto, fuentes municipales indican que la solución definitiva a estos locales quedará aplazada, para no frenar la reforma general, hasta dar con una idea satisfactoria para Patrimonio. En síntesis, se trata de no afectar a la estructura del edificio, de forma que los locales no se apoyen en el Palacio ni tapen la visión de la estructura. Para lograrlo, se está estudiando algún tipo de opción acristalada.

Por otra parte, el Ayuntamiento aprovechará los trabajos para acometer una reforma integral de toda la zona próxima al pabellón. Se reordenará todo el tráfico que circunvala el Palacio y se reformará integralmente la plaza anexa al edificio. El barrio, además, también tendrá nuevos accesos con los proyectos vinculados al bulevar de Santullano, pues al otro lado del pabellón está prevista la construcción de una nueva rotonda de entrada a la ciudad.