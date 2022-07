"Pinto de Oviedo por mis raíces, y de México porque soy de allí"

Susana Carrera (Ciudad de México, 1972) es licenciada en diseño industrial por la Universidad Iberoamericana. Empezó a pintar en 2005 y desde entonces no ha parado. Hoy, a las 19.00 horas, presenta la exposición "Amor Propio" en el palacio de "Villa Magdalena", en Oviedo. Se trata de un proyecto que gira en torno a la mujer y se caracteriza por la abundancia de colores y la viveza de las composiciones.

–¿Por qué se ha decantado porque la protagonista sea la figura de la mujer?

–Soy madre, hermana, amiga, hija... Y veo cómo está actualmente el mundo. A veces nos alejamos un poco del origen del feminismo: dignificar a la mujer. Tenemos que demostrar que somos capaces de hacer cualquier cosa. Ya no existe esa mujer sumisa que se dedicaba al hogar, encerrada y sin poder salir. Debemos complementarnos de alguna manera con el hombre para poder crecer juntos. Cada uno tenemos capacidades diferentes, pero todos somos iguales.

–¿En qué se inspira cuando pinta?

–He probado muchas técnicas y estilos, pero si una obra no me transmite algo, no la puedo pintar. Tengo muchos cuadros de Oviedo por mis raíces asturianas; y de México, porque nací ahí. Y todos me inspiran algo. Esta colección me conmueve mucho.

–¿Cuál ha sido su motivación a la hora de crear esta colección?

–Quería proyectar el valor de la mujer en el mundo, todo se centra en eso. Representar la lucha de la mujer en el mundo: el salir adelante, ser libre o querer destacar como cualquiera. La colección nace de querer honrar a la mujer. Al principio, mi objetivo era mostrar a las mujeres en las diferentes culturas en el mundo, pero me di cuenta de que son muchas y seguramente no las podría incluir todas. Empecé por África y las controversias de la religión musulmana, después seguí por las latinas porque son mis raíces. Después del proceso de recopilación de datos, me vino el tema del amor propio. En el fondo de cada obra está el amor propio y la fortaleza que ha de tener una mujer para salir adelante.

–"Amor propio" es precisamente el nombre de la colección.

–Es una exposición que da valor a la persona en sí, no solo a la mujer. Con amor propio podemos lograr lo que queramos. La mujer tiene que quererse a sí misma para salir adelante, destacar y dar a conocer su valor. Primero hay que aceptarse. Aunque suena fácil, es difícil hacerlo porque ello implica cuidarse, tanto de tu salud como de tu cuerpo.

–Los títulos de las obras son muy representativos.

–En todas las obras, el título da que pensar. Para muchas de ellas busqué frases de Frida Kahlo o Paulo Coelho, tratando de reflejar lo que dice el cuadro. Por ejemplo, me inspiré mucho en una de Khalo: “si con tacón te ves más alta, con amor propio te verás inmensa”. También necesitaba títulos simbólicos porque los temas que se incluyen en la colección son muy variados. Abarca desde episodios de la adolescencia hasta el momento en el que la mujer es capaz de crear una vida.

–¿Hay algún detalle del que el público no suele darse cuenta?

–En la obra titulada “Adolescencia”, que habla de los sentimientos vividos durante esa etapa de la juventud, hay un poema en el pie del cuadro. Esta composición es de una adolescente que utiliza el seudónimo “Pequeña sombra”. Cuando ella se siente mal o se pregunta el por qué de que esté sufriendo bullying, crea poesía. Es su forma de desahogarse. No me dejó poner su nombre original porque no tiene la confianza suficiente. Con esta colección quiero transmitirle a ella y a otras muchas la fuerza necesaria para hacerlo.

–La colección tiene un total de 23 obras, la mayoría realizadas durante este último año.

–Han sido unos meses de trabajo muy duro, sobre todo desde noviembre, cuando se me presentó la oportunidad de exponer la colección en Oviedo. Comencé a entrevistarme con muchas mujeres: amas de casa, jóvenes, jubiladas... Quería proyectar los problemas que tenía cada una y que podían ser comunes al resto. Fue un trabajo muy intenso de investigación. Me hubiera gustado hacer muchas más obras, pero me he quedado sin tiempo. Algo que me sorprendió mucho mientras conversaba con ellas fue que a las mujeres con altos cargos les había costado mucho llegar a esos puestos porque ellas mismas se ponían trabas por falta de confianza en sí mismas. Es algo que también forma parte del amor propio y quiero reivindicar.

–¿Por qué ha elegido Oviedo para exponer su obra por primera vez en Europa?

–Yo nací en México, pero la familia de mi padre es asturiana y mi marido es de Oviedo. Estoy muy emocionada de poder presentar “Amor Propio” aquí ya que, en parte, me siento de Asturias.

–¿Es la primera vez que hace arte figurativo?

–Sí. Anteriormente había trabajado con grafito, acuarela, óleo o acrílico, pero es la primera vez que hago arte figurativo. Es más bien un cubismo figurativo. La obra no es ni abstracta ni realista, pero se alcanza a distinguir la figura. Hay una gran abundancia de colores y viveza en las composiciones. Esta vez quería algo más fresco, moderno y atractivo.