"Me preocupa la mortalidad excesiva que está causando el covid; en la última semana ha habido 382 muertes y es un incremento notable. También me inquieta el bajo índice de vacunados con tercera dosis, aún faltan por recibir la segunda dosis tres millones de personas en España". Así lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA el epidemiólogo astur-mexicano Daniel López Acuña, ex director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS); profesor Asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública y asesor Independiente en Salud Pública, uno de los divulgadores más mediáticos desde el inicio de la pandemia, que tal como advirtió, ni mucho menos puede darse por finiquitada.

"La pandemia ha generado un gran sufrimiento y colapso asistencial que ha puesto a los servicios sanitarios al límite de su capacidad. Estamos ante un fenómeno global", indicó el científico, que recomendó el uso de la mascarilla en interiores y en espacios mal ventilados. "Y cuanto antes se adopten las medidas menos avanzará el virus", indicó. "El uso de la mascarilla no es una cortapisa a la libertad; es una medida de protección", aseguró. "No estamos ante un episodio banal; el covid sigue provocando gran número de contagios. La pandemia no es una cosa del pasado", recalcó López-Acuña.

El especialista incidió en el aumento de la incidencia en mayores de sesenta años y la alta demanda de asistencia sanitaria, con 14 comunidades que superan la incidencia media, entre ellas Asturias. "No hablamos de pequeños catarros o gripes; hubo más prisa por acelerar la desescalada que por apuntalar un control efectivo del virus", concluyó.