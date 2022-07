El primer acuerdo por La Vega "supondrá un antes y un después", anuncia Barbón

El presidente del Principado, Adrián Barbón, colocó ayer un anuncio en medio del balance de sus tres años al frente de la administración regional. El socialista puso fecha definitiva a la firma del protocolo que lanzará la reordenación urbanística de la Fábrica de Armas de La Vega. La ministra de Defensa, Margarita Robles, recibirá mañana al presidente asturiano y al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, para rubricar sus compromisos para devolver el recinto fabril a la ciudad. "Pondremos negro sobre blanco el futuro de un equipamiento largamente demandado por Oviedo", indicó Barbón que calificó la firma como "un antes y un después". El presidente del Principado hizo el anuncio durante su discurso, pero señaló que no podía dar más detalles hasta que se firmase definitivamente el acuerdo.

Largamente demandado, esperado y retrasado, el acuerdo para dibujar el futuro de la Fábrica de Armas lleva más de un año cocinándose entre las tres administraciones. Canteli, ayer, reconocía que había "costado mucho" poner de acuerdo a los tres organismos, de distinto signo político, y celebraba estar ya a punto de alcanzar la meta de su mandato: rubricar un documento que plasme una solución a uno de los problemas urbanísticos más enquistados de la ciudad. El regidor ve ahora "con esperanza que pronto se pueda firmar el convenio definitivo", un paso más en el acuerdo que "será bueno para Oviedo y para Asturias". El Alcalde es consciente de que el protocolo, aunque dibuja las reglas del juego a las que se atendrán las administraciones durante el desarrollo del proyecto conjunto para la antigua fábrica de La Vega, no genera obligaciones para las partes. Es, como apuntaban ayer fuentes de la negociación, "un pacto entre caballeros".

El hito llega, por fin, antes de las elecciones. El miedo de agentes empresariales como la Cámara de Comercio de Oviedo era que los juegos de la política terminasen truncando el proyecto de futuro para la ciudad por puro electoralismo. El paso que se dará mañana despejará las dudas, a pesar de que todavía quede un tiempo para que pueda firmarse el convenio definitivo.

Lo delicado de las negociaciones lo demuestra el silencio del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo. El equipo de Wenceslao López declinó hacer declaraciones antes del momento de la firma. Tampoco la delegada de Gobierno, Delia Losa, quiso abundar en el asunto. La socialista tampoco se pronunciará hasta que lo haga el Ministerio de Defensa.

La Camara de Comercio de Oviedo se manifestó ayer a través de un comunicado para mostrar "su satisfacción" por el anuncio hecho por el presidente del Principado "para la cesión por parte del Ministerio de Defensa al Ayuntamiento de los terrenos de la antigua fábrica de La Vega".

Desde la Cámara creen que el acuerdo "supondrá para Oviedo y Asturias un importante hito y servirá sin duda, para el desarrollo de actividad económica en este suelo, siendo un gran acicate de cara a la implantación de nuevas empresas innovadoras y que estas puedan generar puestos de trabajo cualificados con valor añadido para la región, teniendo en cuenta y en especial la retención y atracción de talento de jóvenes asturianos".

La Cámara también dedicó unas palabas a valorar "el trabajo personal hecho por el presidente del Principado, Adrián Barbón, y por alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, para llevar a buen fin la consecución de este objetivo que estaba estancado desde hace años, así como la disposición de la ministra de Defensa Margarita Robles, a que el interés general primase". La Cámara, como viene haciendo desde hace años, también se pone ahora a disposición de las administraciones para colaborar en el desarrollo del proyecto.

Las negociaciones, que se llevaron con discreción tanto en Madrid como en Oviedo, despertaron desde el inicio los recelos de los representantes de la oposición, que vienen demandando durante todo el mandato "transparencia" sobre los acuerdos que se iban alcanzando entre las administraciones. Además del trabajo del presidente y el alcalde y su buen entendimiento, en el proceso tuvieron especial peso sus segundos de abordo: Nacho Cuesta, teniente de alcalde y responsable de Urbanismo en el Consistorio, y el vicepresidente regional, Juan Cofiño.

Cuesta señalaba ayer que el acuerdo que se plasmará mañana "es el fruto de muchos meses de trabajo riguroso y discreto, muestra de una colaboración leal entre administraciones por la que este equipo de gobierno apostó desde un inicio, logrando tejer las complicidades necesarias para llevar a buen puerto lo que no es sino el primer paso para la recuperación de un ámbito de oportunidad llamado a marcar el futuro de Oviedo y, por extensión, de toda Asturias". Esa discreción que critica de manera reiterada la oposición, los agentes de la negociación la juzgan clave para haber avanzado en una negociación encallada durante años. Se espera que, a partir del viernes, se levante de manera oficial el secreto sobre el futuro de La Vega y que los representantes políticos comiencen a dar cuenta de sus negociaciones y decisiones sobre la fábrica de armas.

Ana Taboada, portavoz de Somos Oviedo, denunció que ni Barbón ni la Federación Socialista Asturiana (FSA) "son dueños del patrimonio de Oviedo". A juicio de la edil morada, "un acuerdo con Canteli y Margarita Robles después de anular otro de hace cuatro años, lo único que da cuenta es que el tiempo que se ha perdido era un tiempo precioso para que pase algo serio en Oviedo". Taboada hace referencia al principio de acuerdo alcanzado por el anterior equipo de gobierno, del que formaba parte, que fue desechado por Canteli al llegar al Ayuntamiento. Según la concejala de Somos, "Canteli y Barbón son especialistas en vender humo" y, desde su grupo, aseguran esperar que el acuerdo no sirva para entregar "a los especuladores la joya patrimonial ovetense". Además volvió a criticar "la opacidad de las negociaciones", una constante, a su juicio, de los plenos municipales.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Cristina Coto, se mostró escéptica sobre el futuro del acuerdo. "De momento es solo un protocolo previo a la firma de un convenio, esperaremos a conocer las detalles para hacer una valoración", señaló la edil que, al igual que Canteli, no es ajena a que el protocolo no es vinculante para las administraciones. Coto también apuntó que no se puede olvidar que "estamos en tiempos de anuncios electorales", restándole así importancia al anuncio del compromiso que mañana firmarán en Madrid las tres administraciones. Sin embargo, desde Vox no critican el fondo de una negociación cuyos avances se han ido desvelando con cuentagotas durante el último año.

Desde Foro Asturias, que no tiene representación en el consistorio ovetense, también hicieron ayer valoraciones sobre el acuerdo y criticaron también "la ausencia de transparencia". El empresario Carlos Suárez, nuevo líder del partido en la capital asturiana, se postuló ayer en una línea similar a la de Somos: "Quienes tienen que decidir el futuro de los terrenos de la fábrica de armas son los ovetenses; no un Barbón que tiene abandonadas sus responsabilidades con Oviedo".

Suárez señaló que "según se desprende de las informaciones aparecidas en medios, las tres administraciones trocean el predio para ocuparse cada una de ellas de sus intereses sin tener en cuenta los de la ciudadanía". El portavoz de Foro en Oviedo denunció que el Ministerio de Defensa quiera "hacer caja recalificando terrenos industriales en urbanizables" al dudar de la necesidad de realizar obra nueva "en una ciudad con más de 20.000 pisos vacíos".