El traslado de Minas a Mieres se hará "sin apenas coste", asegura el Rector

"El traslado de Minas a Mieres se hará sin apenas coste", sentenció ayer el rector de la Universidad de Oviedo. Confía Ignacio Villaverde en que el único coste adicional que se podría presentar es el relacionado con desplazar el equipamiento que hay en la sede de Oviedo. "Habría que calcularlo sobre la marcha, con la idea de que se trata de un coste bajo al que podremos hacer frente con el presupuesto de Infraestructuras", explicó.

De hecho, una de las objeciones que ponía el actual director de la Escuela de Minas, Francisco Javier Iglesias, a la mudanza de la escuela era precisamente el traslado de la maquinaria, puesto que se conservan máquinas muy delicadas cuyo desmontaje supondría un riesgo para su integridad. El Rector quiso tranquilizar acerca de este aspecto al afirmar que este asunto ya se ha estudiado en varias reuniones de Sostenibilidad e Infraestructuras. "Se ha identificado qué maquinaria hay que desmontar y cuál no, casi todo el equipamiento de laboratorio ya está en Mieres porque se duplicó en su momento", explicó. Además, también hizo referencia a que gran parte de este equipamiento está constituido por maquinaria obsoleta, que ya no se utiliza y que simplemente forma parte del fondo de la Escuela: "Los centros con larga historia van acumulando equipamiento que ya no se utiliza con fines docentes o de investigación". Villaverde especificó que ya están identificados los dos laboratorios que haría falta trasladar porque siguen dando servicio y aclaró que ello no supondría ningún problema especial, porque ya se ha hecho en otras ocasiones.

Ahora mismo, el próximo paso dentro de este polémico proceso es que toda la memoria y la documentación del proyecto pase por la comisión delegada del Consejo de Gobierno para luego ser trasladado a este órgano universitario convocado para el próximo 29 de julio. Villaverde defiende este documento como "estupendo, muy detallado, pensado, profundo, sensato y prudente" y destaca el trabajo realizado por el Vicerrectorado de Gestión Académica. El Rector cree que no va a haber ningún problema para que este documento sea dado de paso, ya que en su día este mismo Consejo ya autorizó el proyecto con la aprobación de los planes estratégicos, es decir, no se votó en contra del inicio del procedimiento de traslado.

Por tanto, Villaverde se muestra optimista en que todo siga el caminio previsto y que los estudios de Minas se impartan en Mieres a partir del curso 2023-2024. Su aprobación supone el traslado de un total de 170 estudiantes, ya que se mueven de Oviedo un grado y cuatro másters. En cuanto al profesorado, son en torno a ochenta docentes los que impartarían clases en el campus de Mieres, pero Villaverde aclara que de esa cifra, solamente siete dan clase ahora mismo exclusivamente en Oviedo. El resto ya se encuentran impartiendo enseñanzas en varios centros y un porcentaje elevado ya lo hace en Mieres, debido a que los primeros cursos de las titulaciones de Ingeniería cuentan con muchas asignaturas comunes.

En cuanto a la liberación del espacio en el edificio de la Escuela de Minas de Oviedo, Ignacio Villaverde ya tiene en mente la "concatenación" de beneficios que va a traer a la Universidad. "El edificio no va a quedar vacío, la idea es que se trasladen ahí los estudios de Ciencias –explicó– y esta reorganización del espacio nos permitiría acometer el reto de implantar un nuevo doble grado en Matemáticas e Informática, porque ya dispondríamos de las aulas necesarias para ello". El edificio de Ciencias seguiría albergando los despachos del profesorado de Informática y varios laboratorios de Física que no sería posible trasladar por tratarse de equipamiento muy delicado que requeriría equipos especializados para moverlos, un "coste inasumible" actualmente, según Villaverde

El movimiento de los alumnos de Ciencias también tendría efecto dominó en otra facultad, la de Formación del Profesorado, que actualmente presenta un problema de "hacinamiento" . Por tanto, los estudiosde esa rama también necesitan más espacio y la solución sería adjudicarles algunas de las aulas que quedarán libres en la actual Facultad de Ciencias.