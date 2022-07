"El turismo de escapada corta y de experiencias es ideal para Oviedo"

Daniel García Otero (Ortiguera, Coaña, 1972) es un clásico de la hotelería ovetense que regresa a la ciudad. Desde hace unas pocas semanas dirige el NH Principado, un establecimiento histórico, con una trayectoria ya de 85 años. Tras dos años al frente de La Piconera en Sardalla (Ribadesella), vuelve al centro de la ciudad, donde antes había estado 18 años largos en la dirección del Monumental Naranco. Titulado por la Escuela Universitaria de Turismo de Asturias, Daniel Otero dio sus primeros pasos profesionales en La Gruta, donde permaneció siete años. Tras un breve paso por el hotel Regente tomó el mando del Monumental Naranco. Ahora, afronta con ilusión el reto de sacar adelante uno de los hoteles con más solera de Oviedo en un contexto favorable para el turismo, aunque con la inflación como gran amenaza.

–¿De vuelta a Oviedo, cómo encuentra la ciudad?

–Bueno, con la pandemia parece que ha sido un montón de tiempo, pero apenas he estado fuera dos años y medio. Pero percibo una ciudad más inquieta turísticamente. Como ejemplo se ha trabajado en el "branding" de la marca "Oviedo Origen del Camino". El aumento de turistas extranjeros, así como de peregrinos, no es casual.

¿Por qué se fue y por qué decidió regresar?

–Hay que ser sinceros, no me levanté una mañana de julio de 2019 y decidí que me iba. La propiedad del hotel entendió que mi etapa ya estaba amortizada y que un cambio de dirección le vendría bien al hotel. Al final habían sido casi 19 años, que no está nada mal. Casi por casualidad me encontré con la propuesta del Hotel La Piconera & Spa, un sitio espectacular en Ribadesella, que buscaba un director. En cuanto al regreso, lo mismo, no fue una decisión buscada ni precipitada. La propiedad del hotel NH Principado y la cadena buscaban un perfil como el mío. Me contactaron y el resultado ya lo conocemos. ¡No puedo estar más contento!

–Llega a uno de los hoteles históricos de la ciudad.

–Vuelvo a trabajar a Oviedo, a uno de los hoteles más emblemáticos, con una ubicación envidiable, con buenas instalaciones, de la mano de una propiedad reconocida y querida por los asturianos, unos grandes empresarios, y además, con la gestión de NH, una de las marcas hoteleras más valiosas del mundo. Es un sueño hecho realidad.

–Crece el turismo en Oviedo pero aprieta la inflación, ¿cómo hacer un hotel rentable?

–Muy complicado, con los costes disparados y la incertidumbre de una recesión económica amenazando de nuevo. El control de gastos se hace más importante que nunca. Obviamente, la inflación también provoca la subida de las tarifas pero sin control del gasto, no garantiza la rentabilidad.

"En Oviedo tenemos una ubicación envidiable en el centro de la región, contamos con una gran planta hotelera, tenemos programación cultural, museos, historia y buena gastronomía"

–Sitúe a Oviedo en el mapa turístico del Norte, ¿aguanta la ciudad la competencia?

–El Norte de España en general, ha despegado turísticamente con bastante fuerza tras la pandemia. Las ciudades costeras tienen un gran atractivo en verano, pero nuestra batalla no debe ser esa. Debemos posicionarnos como una ciudad atractiva para visitar en cualquier época del año. Tenemos una ubicación envidiable en el centro de la región, contamos con una gran planta hotelera, tenemos programación cultural, museos, historia y buena gastronomía. El turismo de escapada corta y de experiencias puede ser ideal, muy adecuado para Oviedo.

–¿Lo mejor de Oviedo para el turismo?

–Lo mejor, lo que está por venir. Hemos empezado a creernos que podemos hacer mucho en materia de turismo y que tenemos que planificar para crecer. No basta con tener una Catedral, un Palacio de Congresos o la calle Gascona, hay que mostrarlo al mundo, hay que hacerlo atractivo, publicitarlo de forma diferente. El turismo de Oviedo es un producto que hay que vender, y que compite contra otras muchas ciudades, no es diferente a cualquier otro producto.

–¿Y lo peor?

–Afortunadamente, ya vamos dejando atrás esa horrible manía que teníamos de compararnos con Gijón en número de pernoctaciones. Gijón es una ciudad estupenda con la que compartimos turistas durante todo el año y que, dicho sea de paso, está planificando muy bien en materia de promoción de la ciudad.

–Imagine que soy padre de familia castellano, convénzame para que me pase unos días por la ciudad.

–Vamos a obviar el peaje. Venga a Oviedo y suba con su familia al Naranco, o a la pista finlandesa, disfruten de las vistas. Ahora bajamos al centro de la ciudad, un paseo por el casco antiguo es obligado, con visita guiada mejor y con subida a la torre de la Catedral si es posible. Si hay suerte, mientras toma el vermut en el Fontán verá pasar la Banda de Gaitas de la ciudad, y reserve en una sidrería para comer, con escanciado tradicional. La tarde visitando la zona comercial y las famosas pastelerías de Oviedo finalizará en Manuel Pedregal con unos vinos y unas tapas. Para los siguientes días, aún tendríamos los museos de la ciudad, los monumentos prerrománicos, la ruta de las estatuas, comer en un restaurante tradicional... Y un día o dos debería orbayar como es debido, para tener la experiencia completa.

–Las pernoctaciones vuelven a cifras históricas, ¿esperan seguir subiendo?

–Las pernoctaciones suben porque venimos de dos años con restricciones a la movilidad y es lógico que lo hagan, pero seguro que a medio plazo esa subida se ralentizará en la medida en que las tarifas hoteleras suban motivado por la situación actual. Estamos en un periodo un tanto inestable.

–¿Qué prevén para el futuro próximo? ¿Están preparándose para una posible crisis turística?

–La marcha del turismo depende de la marcha de la economía mundial, pero también de la situación política, social y sanitaria. Todo lo que afecta a las personas afecta al turismo. Actualmente tenemos una situación muy inestable con la guerra en Ucrania y la crisis energética y sanitaria. Las predicciones hablan de una posible recesión económica y eso sería terrible.

–¿Qué enseñanzas se trae de su estancia profesional en el oriente asturiano?

–Lo importante que es aprovechar todos los recursos y optimizarlos cuando la temporada es tan corta como la de allí.