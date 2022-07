El Fontán es un circo en verano

El circo llegó ayer a las calles de Oviedo. El Fontán y la plaza de Daoíz y Velarde fueron el escenario para el espectáculo "Serabalam Zyrcus", a cargo de la compañía del Circo En la Luna que lidera Raúl Fernández. La función captó la atención de alrededor de medio centenar de niños que, acompañados por sus familiares, asistieron absolutamente entusiasmados a un espectáculo circense aderezado con fuertes dosis de humor y que integró una vertiente participativa que propició la colaboración de los menores en algunos números.

Uno de los platos fuertes del espectáculo fueron los malabares. Raúl Fernández comenzó el espectáculo luciendo su pericia con el diábolo, que elevó hasta alturas inesperadas en ejercicios cada vez más complejos, desafiando las expectativas de los rapaces. Ante sus miradas llenas de asombro, Raúl Fernández complicó progresivamente los números. Lució su talento como equilibrista haciendo malabares a lomos de una pelota de goma, integrando el fuego en algunos números para delirio de los niños.

Curiosamente, uno de los trucos que más llamó la atención de los menores fue un malabarismo con pelotas, carente de peligro pero extremadamente complejo: y es que Raúl Fernández llegó a tener en el aire cinco pelotas al mismo tiempo, imprimiendo a las bolas una velocidad y una previsión en sus respectivas órbitas que cualquiera diría que tenía cuatro brazos, como el dios hindú Shiva. Solo eran dos, pero se movían endiabladamente rápido.

Los niños asistieron atónitos a todo el espectáculo, reaccionando con entusiasmo a cada nueva propuesta del malabarista. Su energía era contagiosa, también para el artista circense, que se animó a probar trucos que, aseguraba, no había realizado antes. No lo parecía: alentado por los niños, bordó todos y cada uno de esos nuevos malabares. Y es que si el público estaba entregado al malabarista, la fascinación de Fernández no era menor "Ha sido y es maravilloso actuar en Oviedo, gracias por llenar esta plaza y darle sentido a todo lo que hacemos", confesó Raúl Fernández al final del espectáculo entre aplausos de grandes y mayores.

La ovación de los pequeños llegó a emocionar al artista y ratificó esa comunión que logró crear con el animoso público, demostrando además el acierto de haberles hecho partícipes del show. Ahora, los amantes del circo ya lo saben: cada miércoles de este verano, de 18.30 a 19.30 horas, tienen una cita con la magia y la emoción del espectáculo circense en las calles de Oviedo.