Los "free tour" denuncian "acoso" por parte de los guías oficiales del Principado

Las calles de Oviedo se encuentran este verano llenas de turistas que vienen a conocer la ciudad. Para ello muchos optan por contratar un tour, ya sea de forma más tradicional, con un guía con certificado oficial expedido por el Principado, o con los nuevos modelos de "free tour", en los cuales el precio no está establecido, sino que es el usuario el que decide al final del tour cuánto pagar, un sistema conocido como "taquilla inversa". Las tensiones entre los guías de ambos modelos son notables desde hace unos años pero con el auge del turismo registrado este año en la capital se han intensificado. Desde GuruWalk, plataforma que agrupa y oferta "free tours" afirman que dos empresas de guías turísticos y "miembros de APIT (Asociación Profesional de Informadores Turísticos de Asturias) infringen acoso y hostigamiento contra los guías de GuruWalk en Oviedo". Según la plataforma los primeros casos de acoso se dieron en 2018, pero no fue hasta el pasado verano cuando los ataques se intensificaron.

"Muchos de nuestros guías asociados han sido descalificados, hostigados y acosados en la calle, delante de sus clientes y de forma repetida durante el verano de 2021 y 2022 por compañeros de profesión", afirma GuruWalk y añade que los ataques viene por "compañeros que se auto proclaman los ‘únicos guías oficiales’ y que no son conscientes del cambio de modelo de negocio por el que los viajeros prefieren un modelo de pago por uso y no son usuarios de tours de pago anticipado". Además GuruWalk asegura que se están repartiendo panfletos con información falsa que dice que los guías de "free tours" no cuentan con la formación necesaria para ejercer su profesión. Pero desde la plataforma afirman que "GuruWalk garantiza que los guías que ofrecen ‘free tours’ en nuestra plataforma se comprometen a cumplir la normativa legal, fiscal y para con la Seguridad Social del país en el que operan". "En el caso concreto de Asturias, "se requiere la habilitación (del Principado de Asturias, de cualquier otra comunidad autónoma o de un país miembro de la UE) para poder ejercer de guía turístico, por lo que todos nuestros guías están habilitados"

La plataforma asegura que se han interpuesto varias denuncias, "aunque por el momento, las administraciones públicas no han hecho nada por evitar estos hechos". El objetivo de estas denuncias es, según los responsables de GuruWalk, que se retiren los panfletos y cese el acoso a sus colaboradores para tener una convivencia pacífica entre ambos modelos.

Por su parte, desde APIT Asturias y las empresas a las que se acusa de este "hostigamiento" se asegura que las acusaciones son falsas, pero eluden responder a los argumentos de GuruWalk para "no entrar en polémica". No obstante, en los folletos de una de las empresas denunciadas por los "free tours" sí que se reproduce un pequeño anexo en el que diferencian su servicio de los recorridos turísticos de pago por uso. En el primero alegan que el cliente "tiene derecho a un servicio profesional, riguroso y responsable". En el segundo cuentan que "somos guías de turismo profesionales de Asturias titulados en turismo y/o historia del arte y hemos obtenido la habilitación oficial de Asturias superando las correspondientes pruebas que convoca el gobierno del Principado de Asturias, al cobrar por nuestros servicios, como cualquier profesional y no por voluntad...". Y para finalizar, en el último punto cuentan que "somos miembros de la asociación profesional de informadores y guías de turismo de Asturias, de la confederación nacional de guías de turismo y de las federaciones europea y mundial con sello del Principado de Asturias de compromiso de calidad turística". Desde la consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo eludieron ayer contestar a las preguntas de este periódico sobre el enfrentamiento entre los guías oficiales y los "free tours".