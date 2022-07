Minas ve "deficiencias" en el informe del Rector sobre el traslado de la Escuela a Mieres

La dirección de la Escuela de Minas de Oviedo ha presentado alegaciones al informe del rector de la Universidad, Ignacio Villaverde, que pretende el traslado de este centro a Mieres y que hoy mismo se someterá al escrutinio del Consejo de Gobierno de la institución académica, en uno de los primeros pasos para que la mudanza se haga efectiva. La dirección de Minas critica que el documento que se va a discutir no tiene en cuenta algunos aspectos básicos como, por ejemplo, los costes del traslado; qué va a pasar con los laboratorios que ocupan buena parte del inmueble; así como qué ocurrirá con el denominado personal de administración y servicios (PAS), cuyo futuro no está claro.

La dirección de la Universidad de Oviedo presentó hace dos semanas a la de la Escuela un informe en el que se recogían algunos de los detalles del proyectado traslado, el mismo documento que será sometido hoy a escrutinio. El director de Minas, Francisco Javier Iglesias, critica la premura del proceso. De hecho, asegura que unos días antes de esa reunión había remitido al Rector un escrito en el que se le preguntaba sobre cómo estaba el proceso. La respuesta, según su relato, fue que los trámites no se habían iniciado. "En aquella reunión nos dijeron que nos iban a pasar la memoria informativa del proyecto. Lo hicieron al mismo tiempo que se le enviaban al resto de los miembros del consejo de Gobierno y nos dijeron que teníamos siete días para hacer las alegaciones", explica Iglesias. Así que se pusieron a toda prisa a prepararlas.

Sin embargo, mientras estaban a ello, aseguran que la denominada subcomisión de gestión académica y de estudiantes ya le dio luz verde a la memoria. Evidentemente, sin tener en cuenta sus alegaciones, que no estaban listas en ese momento. Una vez analizado el documento, la Junta de la Escuela de Minas encontró –según su versión– deficiencias legales en el texto. "Debe recoger un estudio más detallado sobre cómo se va a hacer el traslado, sobre lo que va a pasar con los laboratorios y con el personal docente", sostiene Iglesias. Y no solo eso. También consideran pobre la estimación que hace la Universidad sobre los costes del traslado. "No hay un estudio propiamente hecho. Hay deficiencias importantes y así se lo hemos hecho saber", criticó Iglesias. El exdirector de la Escuela, Francisco Blanco, pone el acento en que el traslado de Minas será uno de los últimos puntos del orden del día del Consejo de Gobierno de la Universidad, lo que puede provocar que algunos de los consejeros no presten toda la atención que, a su entender, merece un tema tan transcendental.