El PSOE y Somos arremetieron ayer con dureza contra la ordenanza municipal de terrazas, que comenzó a dar sus primeros pasos administrativos tras pasar por la Junta de Gobierno. El concejal socialista Fidel Rodríguez aseguró que "no es una norma para regular y acotar el uso de las terrazas con fines lucrativos del espacio público como debería, es ‘un contrato’ con el sector de la hostelería. El bipartito ya no engaña a nadie, lo dice abiertamente: gobierna para unos pocos”. Nacho del Páramo, de Somos, criticó que "desde mayo llevan impidiendo que accedamos al expediente de ordenanzas de terrazas, pese a que la ley establece un plazo de 5 días para revisarlo. El alcalde y el primer teniente de alcalde a se han encargado personalmente de ocultarlo para poder realizar la operación con agosticidad". Y destacó: "Nadie comete un acto de posible prevaricación administrativa tan escandaloso si no tuviera algo que ocultar".