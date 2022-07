Sonó "¡Puxa Asturias!" en La Unión

En el LXI Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, el concurso de mayor reconocimiento en el mundo del flamenco, el miércoles por la noche sonó un "¡Puxa Asturias!" que le supo a gloria a Celestino Rozada. También a Rubén Álvarez, a Lorena Corripio, a Fernando Vázquez Cárcaba y a Vicente Prado, "El Pravianu". A los tres intérpretes y los dos gaiteros que, en representación del Concurso de Tonada "Ciudad de Oviedo" –los cuatro primeros como ganadores de las distintas categorías en la última edición y El Pravianu en su condición de gaitero oficial del certamen ovetense–, se subieron al escenario de la conocida como "catedral del cante".

Era la jornada inaugural del festival murciano y a ellos les tocó ponerle la piel de gallina al público con sus piezas asturianas llenas de historias mineras.

"Impresionado", dice Rozada que se sintió antes, durante, y después de actuar en La Unión. "No me esperaba menos; pero una cosa es decirlo y otra vivirlo; sentí nervios porque es un escenario de los más grandes de España pero todo fue muy bien, me sentí muy querido", relata reconociendo que, por mucho que sepas que vas a actuar en uno de los templos del flamenco en España, "hay que estar ahí". Y hay que disfrutarlo, como hizo él cantando "Soy pastor" y "La Carbonera".

Todos coinciden en que se han vuelto a Asturias con los recuerdos de una experiencia "mejor, imposible. Había mucha gente siguiendo la actuación y el público estaba muy animado", cuenta Rubén Álvarez González, el campeón joven de la edición 2022 del "Ciudad de Oviedo", festival con el que colabora LA NUEVA ESPAÑA. "Viva la xente minera" y "Tengo de subir al puertu" fueron las piezas que entonó Rubén. "Me sentí muy a gusto; repetiría muchas veces", recalca. Igual que el gaitero Fernando Vázquez Cárcaba. "Es un escenario que impone, pero te da unas ganas increíbles de tocar. Ves al público impaciente por lo que vas a hacer, percibes el respeto que hay por todo tipo de música y resulta impresionante. Quedas con muchas ganas de volver", asegura. En su caso pudo lucirse con el tema "La fuente de Miravete", y un floreo asturiano.

"Qué bien parez un mineru" y "En toda la quintana" fueron, por su parte, las piezas que cantó Lorena Corripio López. "Fue un auténtico placer poder estar allí representando a Asturias y al concurso ‘Ciudad de Oviedo’. Nos dieron una acogida maravillosa y, como todos, ya tengo ganas de volver". A Celestino y a Lorena les acompañó Vicente Prado, "El Pravianu", el gaitero oficial del concurso asturiano, que regaló al auditorio además su pieza "Benditos mineros". "Fue una experiencia maravillosa y, sobre todo, porque nos dieron un trato que nos hizo sentir como artistas a nivel internacinal", describe.

La segunda parte que completará esta experiencia de colaboración se vivirá en Oviedo el 26 de octubre cuando actúen en Asturias los ganadores en las categorías de Lámpara Minera (cante) y Desplante (baile femenino y masculino) del festival de La Unión. La edición del "Ciudad de Oviedo" de este año llegará con una novedad, una nueva modalidad que será la de "Xente mozo" que pretende activar la participación de músicos e intérpretes menores de 13 años.