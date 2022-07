Kelley Stoltz, fervor por el rock & roll

La sexta jornada del festival "Tiempos nuevos" vibró anoche por partida doble con el rock del artista californiano Kelley Stoltz y de la banda gijonesa "The Real McCoyson", recibidos con fervor y expectación por el público en el patio del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo.

Con una enérgica y nutritiva receta de garage punk que rezuma blues, rockabilly y otros sonidos de diferentes raíces, comenzó la actuación de la banda asturiana, seguida de la interpretación del norteamericano, que entusiasmó a sus fieles. Al ritmo vertiginoso de guitarras, bajos y batería, el escenario universitario retumbó con un ambiente especialmente rockero y lleno de vitalidad. Se consiguió una gran conexión de cantantes y espectadores, favorecida por la temperatura templada de la noche.

El público disfrutaba cantando y bailando las canciones de los músicos. Diversión a tope. Espectadores muy heterogéneos y de todas las edades se entregaron a la propuesta. "La música es para todos, sin importar la edad. Además, yo siempre me he considerado un gran fan del estilo musical rock & roll y no me lo quería perder por nada del mundo", explicó Pedro Pablo Hernádez, de 69 años en el umbral de la puesta en escena –austera y llena de personalidad– del músico Kelley Stoltz, que apasionó a todas las edades tras una escueta presentación en inglés en la que aludió a su origen californiano: "De San Francisco".

Tres chicas de 17 años coincidieron en definir el show como "súper molón". Otro aficionado, Carlos Holgado, se mostró, al igual que otros apasionados del rock, muy conforme y feliz con este tipo eventos, que dan el protagonismo a la música: "Me encanta que el Ayuntamiento respalde este tipo de propuestas culturales, son esenciales tanto para la gente de Oviedo como para aquellos que están disfrutando estos días nuestra ciudad". "Tiempos nuevos" ha vuelto a lograr a complacer a los amantes de la música que no envejece.

El próximo concierto del festival será el martes con el rock metal de la banda salmantina "El Altar del Holocausto" y del dúo gallego "Grima".