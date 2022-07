Los lectores de una edad con cierta solera, recordarán un anuncio de una bebida que más o menos venía a promocionarse “para gente sin complejos” pues lo mismo le pasa al Municipio de Ribera de Arriba. Parece que está de moda publicitar que Municipio resuelve antes los procedimientos, en cual el nivel de renta por habitante es superior, o incluso promocionar grandes negociaciones interadministrativas sobre el papel aunque no se sepa bien el futuro de lo que se negocia, y al final pensemos: ¿Estas cuestiones tienen un verdadero interés para el bienestar de nuestros ciudadanos?

Ribera de Arriba sin embargo va a lo suyo, a lo que de verdad nos importa a todos, sin hacer propaganda de ser el mejor que nadie ni en nada, sin anunciar proyectos aun no concretados; simplemente el Consistorio planifica «partido a partido», dentro de sus posibilidades y sus competencias, demostrando que se pueden hacer cosas que resuelven o facilitan la vida de la gente, sin presumir o buscar un titular o una foto, con políticas reales y tangibles.

Al hilo de esto, días atrás vimos en nuestro concejo otro claro ejemplo de lo que comentamos. En este caso, una hipotética posibilidad de transformación de una gran industria del carbón en industria de energía verde. Todo ello anunciado a bombo y platillo, con fotos y portadas de periódicos, al mismo tiempo que una parte de nuestros socios europeos vuelven a pensar y quizás apostar por el carbón y otro tipo de energías que en nuestra nación ya estaban desahuciadas.

Dejemos las posibilidades, sin concretar, a un lado y centrémonos en crear empleo y generar riqueza con lo que tenemos, que en este caso, en nuestro concejo, son unas instalaciones productivas de primer nivel.

Lo verde y lo sostenible bienvenido sea, pero antes de abandonar nuestros recursos debería estar implementado el nuevo paradigma energético. Parece racional que durante la transición del modelo (que afectará no sólo a la producción sino también al transporte, distribución y a la racionalidad en el consumo) deben convivir las tecnologías tradicionales con las nuevas, que conllevan el ahorro y la mejora ambiental del planeta, algo que resulta fundamental.

El fin último no debería ser la captación de subvenciones (que llegarán o no) que faciliten la transformación, sino la propia transformación, pero manteniendo una transición racional que permita alcanzar los objetivos del cambio del modelo, cuya bondad no se discute, pero sin perjudicar gravemente la vida de los ciudadanos. Los incrementos de precios o las restricciones alteran gravemente el bienestar de las personas.

La gente lo está pasando muy mal, hay demasiado desempleo en nuestro país y desde los gobiernos, de cualquier administración, se deben plantear soluciones inmediatas, Los castillos en el aire, pueden servir, en algunos casos, para intentar captar votos, pero no para que la sociedad prospere.

A buen seguro que unas humildes fiestas patronales, un pequeño certamen de quesos independientes, una futura vega productiva en Bueño o unos servicios de primer nivel a la ciudadanía no venden tanto como todos los ejemplos que antes expusimos, pero si son políticas reales, ciertas y que se hacen por y para la ciudadanía, sin ningún tipo de duda.

Dejémonos de sueños y de comparaciones, y vayamos a los hechos, no sea que los lectores piensen que las próximas elecciones ya están causando estragos y sea obligado por parte de los anunciantes llenar de humo noticiable las paginas de los periódicos.

Ribera de Arriba es un municipio con futuro. Sin complejos. Con las cosas claras.