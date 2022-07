"El mejor regalo que podemos hacernos en esta vida es aprender a meditar; de hecho, el sueño profundo es un mecanismo para desprendernos del marasmo de la mente; cuando silencias tu mente el ego deja de existir". Así lo explicó ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Salvador Alonso, doctor en Medicina, especialista en Cirugía Pediátrica y en Estomatología, terapeuta Transpersonal por la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid, que pronunció la conferencia titulada "Consciencia, libertad interior y trascendencia", en la que aportó conocimientos y herramientas autoconscientes para mejorar el manejo personal de los mecanismos mentales y emocionales que condicionan nuestras vidas.

"Se han hecho muchos estudios en monjes budistas y se ha demostrado que la meditación aporta muchos beneficios; de hecho es la auténtica medicina del alma", aseguró el doctor Alonso, ante un público que escuchó atentamente cada uno de sus razonamientos, "Somos grandes desconocidos de nosotros mismos y no debería ser así; el Mindfulness es una forma descafeinada de la meditación budista", señaló Alonso, que habló de las diferencias sustanciales entre conciencia y consciencia. "La conciencia es permanente y los pensamientos vienen y van", indicó. "La consciencia puede existir sin pensamiento. Los pensamientos espontáneos son la voz de nuestro ego, no son nuestra alma profunda", abundó. "En realidad, nada de lo que surge en tu mente eres tú mismo; el ego es una especie de personaje que crea nuestra mente". Salvador Alonso también explicó que al cerebro no le importa que la persona sea feliz, "sólo le importa que sobrevivas y hará todo lo posible por ello; es una máquina biológica diseñada para la supervivencia", recalcó

Además, el terapeuta se mostró escéptico ante el afán humano por controlar la realidad. "Siempre tratamos de hacerlo, cuando lo cierto es que no podemos controlar apenas nada", argumentó. El miedo a la muerte es el gran temor que aqueja al ser humano, detrás del que se esconden todos los demás, tal como señaló el especialista. "La vida humana es un tránsito entre la búsqueda del placer y la evitación del dolor; nuestro cerebro enlaza los recuerdos previos con el presente y en el fondo no vemos las cosas como son, sino en función de lo que nuestro cerebro nos pone en la pantalla", afirmó. "La emoción siempre esta asociada a un pensamiento, es la energía que nos mueve a hacer cosas y que nos puede llevar a la felicidad, o no", concluyó el médico y terapeuta.

El lunes, 1 de agosto, el Club cerrará sus actividades hasta el inicio del nuevo curso con la presentación de la novela "Isabel de Moctezuma. Memorias de la última emperatriz azteca" (La Esfera de los libros), de José Miguel Carrillo de Albornoz, vizconde de Torre Hidalgo. Carrillo de aAlbornoz relata la vida de su antepasada, que nació princesa; fue dos veces emperatriz y se convirtió en la madre del mestizaje hispano-mexicano. La presentartarán Manuel Rodríguez de Maribona, director de la Academia Asturiana de HHeráldica y Genealogía y Manuel Ruiz de Bucesta, presidente del te del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés. José Miguel Carrillo de Albornoz y Muñoz de San Pedro es licenciado en Derecho, escritor, especializado en novela histórica, y se le considera de los mejores divulgadores históricos de España. Su labor profesional también se desarrolla en el mundo del arte. Es descendiente de San Luis, rey de Francia y de Alfonso X el Sabio. Pertenece por línea paterna a la casa de los marqueses de Senda Blanca.

Isabel de Moctezuma, el lunes