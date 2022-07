Memoria de Jaime Viliesid, el odontólogo masón

Durante los años de la Guerra Civil muchos asturianos tuvieron que exiliarse. No quedó otra. Fue el caso de Jaime Viliesid, un odontólogo ovetense, masón –para más señas–, a quien un amigo del bando del coronel Aranda le salvó la vida. "Te van a fusilar mañana", le dijo, "sal con lo puesto".

Y le hizo caso. Se fue tan lejos que Viliesid acabó en México, con alguna parada antes. Pasó por Portugal. Muchos años después, su nieto, Francisco Viliesid, ha retornado a Oviedo para presentar su libro "La señal", una novela basada en la vida del abuelo Jaime, al que "conocí a través de lo que me contaba mi padre. Sé que era un gran hombre, mi padre sentía devoción por él", cuenta el escritor.

La historia comienza en pleno centro de Oviedo. "Mi abuelo tenía la clínica en casa, en Uría 32. Mi padre y sus hermanas vivieron allí hasta que estalló la guerra", relata Francisco Viliesid.

El odontólogo no era una figura menor entre los masones asturianos. Había ingresado en la logia "Jovellanos" en 1914. En 1922 tenía ya el grado de Maestro Masón y durante esos años incluso recibía el correo de la logia "Argüelles" en su consulta.

En el ámbito profesional, su prestigio no era menor. Había llegado a crear una empresa propia de medicamentos e implementos dentales que distribuía sus productos por toda España. Su nombre oficial era "Viliesid Company", aunque era más conocida por el nombre comercial de "Vilco".

Su condición de masón, unida a la de militante de Izquierda Republicana, dejaron a Viliesid en una situación delicada cuando estalló la guerra. La espada de Damocles oscilaba sobre su cabeza, y lo sabía. Aquella advertencia de su amigo, falangista para más señas, le convenció de que debía poner pies en polvorosa.

"Salió en la noche a pie, alguien los ayudó para poder cruzar el cerco de la ciudad. No sé realmente por dónde salieron, pero sí sé que consiguieron cruzar la frontera con Portugal por Tui", relata su nieto. La escapatoria tuvo un coste muy alto para la familia. "Contrataron a un chófer que los guió hasta Portugal. Al llegar a la frontera mi abuelo le preguntó cuanto les cobraba: ‘Todo lo que traes’, les respondió, recuerdo exactamente esas palabras cuando nos contaba la historia".

Llegaron a Portugal sin nada en los bolsillos, con lo puesto. Pero el abuelo Jaime tenía un as en la manga, que no era otro que su condición de masón. Su nieto agrega: "Fue el fundador de la logia Argüelles e incluso alguna de las reuniones se celebró en su casa". Este hecho –el de ser masón– les salvo a la hora de cruzar la frontera. "Hizo la señal de auxilio masónico. Por suerte el jefe de la estación también lo era, se le acercó y le preguntó ‘¿qué te pasa hermano?’. Mi abuelo le explicó la situación y aquel buen hombre les compró los billetes a Lisboa, dónde aún había una embajada de la república".

Desde allí, la familia se pudo trasladar a Francia. Jaime Viliesid los dejó a salvo en París y retornó a España, a Madrid, para ayudar al gobierno de la República, en tareas diplomáticas, gracias a sus dotes para los idiomas: hablaba siete. En septiembre de 1937, a petición de José Giral (también masón), le encomendó que representase a España ante la Sociedad de Naciones.

Perdida la guerra, la familia Viliesid se trasladó al Reino Unido, donde vivieron hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y donde el odontólogo fundó una logia de masones españoles exiliados. Después viajaron a México como exiliados políticos, donde se establecieron definitivamente. Allí, mantuvo su filiación masónica, perteneciendo al Gran Oriente Español en el exilio. Cuando falleció, la orden emitió una hermosa nota que Víctor Guerra recoge en su web "Masonería en Asturias". "Tan inteligente como modesto", reza la nota, "no sintió en su espíritu ninguna perturbación ambiciosa. Prefirió ser soldado a general. Tenía méritos y talento para haber ocupado cargos de mayor responsabilidad. No quiso seguir ese camino".

Pese a la distancia, Asturias, y en concreto Oviedo siempre estuvieron muy presentes en la vida de los Viliesid. "Mi padre siempre me habló de Oviedo, de sus amigos aquí, de los recuerdos simpáticos y bonitos. Algo que comparten todos los refugiados del mundo, solo hablan de la parte buena, no del dolor", recuerda Francisco Viliesid. Y pese al sufrimiento padecido, no hay rencor en sus recuerdos: "Los hijos de exiliados no fuimos educados en el odio, sino en la nostalgia y en las ganas de volver", concluye Francisco Viliesid.

Junto a estas líneas, Jaime Viliesid, en sus últimos días en Oviedo. En la columna, de arriba abajo, el carné de la logia; el ovetense a caballo antes de pasar consulta fuera de la ciudad; junto a su hijo Pepín; y la consulta de odontología en la calle Uría.