Hoteles llenos y bares a medio gas, el julio dispar del turismo en Oviedo

Altas cifras de ocupación, pero poco ambiente en los bares, especialmente en los barrios. Así resumen el mes de julio turístico los representantes de la hostelería, el comercio y los alojamientos de la capital asturiana al ser preguntados por un mes en el que reconocen que problemas como la inflación o la ola de calor han limitado unas previsiones "extraordinarias", aunque se muestran "muy optimistas" de cara a un mes de agosto que se prevé "muy movido" en cuanto a la llegada de visitantes.

Ángel Zubizarreta, hotelero y presidente de la asociación empresarial Oviedo Congresos, asegura que "el mes de julio ha sido un mes de alta demanda, similar a la tendencia que ya estábamos percibiendo en los últimos años". El empresario da por hecho que el mes se cerrará con "buenas cifras" de ocupación, a pesar de que en el último tramo de mes han notado "un frenazo" en la demanda, que podría reactivarse a principios de agosto. "Es muy importante que hagamos un buen mes para compensar los duros meses de temporada baja", suspira Zubizarreta.

Muy satisfechos se muestran también desde el pequeño comercio, sector que está apreciando un repunte de ventas empujado por la gran afluencia de gente a la ciudad. "Hasta el momento se está incrementando el volumen de operaciones respecto al año anterior", cuenta Sandra Sutil, de la Asociación de Comerciantes del Oviedo Antiguo (ACOA), quien atribuye la mejoría "al buen tiempo y las necesidades que genera", así como al alargue de la temporada de rebajas. "Contamos con que el próximo mes sigamos con la misma tónica", declara la representante de los pequeños empresarios del casco histórico.

Con mucha más cautela valoran la llegada al ecuador del verano los hosteleros. "Julio ha sido bueno para los alojamientos, hemos visto bastante turista, pero ha sido peor para la hostelería", señala el presidente de la junta hostelera local de Otea, David González Codón. A su juicio, los negocios del barrio, menos dependientes del turismo, se han visto golpeados por la vuelta a la normalidad. "El cliente interior se ha ido a disfrutar de las muchas actividades y fiestas que se han recuperado y el hostelero de barrio se ha resentido", apunta el emprendedor, consciente de que los negocios del centro funcionaron mejor y algo más positivo a la hora de hacer cábalas de cómo se desarrollará agosto. "La previsión es de optimismo con prudencia", confiesa Codón.

Tampoco están contentos del todo en el Bulevar de la Sidra de Gascona. Su presidente, Pedro Caramés reconoce que las expectativas eran "grandísimas" y la realidad ha sido menos buena de lo esperado. "La primera quincena ha sido normalilla tirando a floja y la segunda si está yendo bastante bien", diferencia, culpando del bajón en el consumo al factor meteorológico. "Con la ola de calor la ciudad quedó desierta algunos días porque la gente se fue a la playa o la piscina", indica, dejando claro que, pese a todo puede calificarse el verano de "bueno", pues aún confía en cerrar la temporada de manera apoteósica. "Habrá mucha ocupación y si está nublado como estos días la gente se quedará más por aquí", añade Caramés.

Casto Luis Fano, por su parte, ve que la llegada masiva de turistas no se está traduciendo en el consumo esperado por algunos factores que no escapan a nadie. "La inflación está haciendo a la gente mirar más por el dinero y las previsiones de que el otoño va a ser duro no ayudan", cuenta a pesar de que celebra el fin de los veranos pandémicos. "Estamos en una situación similar a la que había antes del coronavirus", puntualiza el emprendedor.

Otros hosteleros dicen haber notado el hecho de no contar con las terrazas ampliadas como ocurrió en los veranos anteriores. "Perdimos mucho espacio en exteriores, que ahora está muy demandado y eso quizás echa para atrás a muchos clientes para consumir", indican mostrando su fe en que el Ayuntamiento aprobará pronto la esperada modificación de la revisión de la ordenanza que permitirá a muchos negocios recuperar parte del espacio perdido tras el fin de las restricciones sanitarias.