"Es un acierto porque te ubica", dicen los primeros usuarios del autobús turístico de Oviedo

María Hoyos y Carlos Hernández son un matrimonio colombiano que lleva algo más de dos décadas viviendo en Miami (Estados Unidos). Este verano decidieron realizar un recorrido de diez días por el norte de España que incluía a Oviedo entre sus paradas. Lo que no sabían es que este lunes se iban a convertir en los dos primeros usuarios del flamante autobús turístico con el que la capital asturiana ofrecerá, a modo de prueba entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre, la opción de disfrutar de un recorrido guiado de once paradas por los principales puntos de interés del centro y los monumentos del Prerrománico. "Es un acierto porque te ubica, el mejor preámbulo para descubrir la ciudad", declara una Hoyos encantada por su inesperado papel de pionera. "Nos sentimos honrados", asegura la pareja.

A pesar de que la puesta en marcha de esta línea turística recibió luz verde hace escasos días y apenas ha dado tiempo a publicitarla, media docena de turistas partieron en el primer recorrido iniciado a las 11.00 horas de la calle Marqués de Santa Cruz. "Fuimos a la oficina de turismo y nos lo recomendaron. Me parece un estupendo recurso porque te llevan a los sitios más demandados por los turistas", indicó Ana Jiménez, una vecina de San Sebastián que se colocó en la primera fila del piso superior del autobús junto a su hijo de 13 años, Martín Picazo, para disfrutar desde lo alto de atractivos locales como el teatro Campoamor o el Campo San Francisco. "Me extraña que no hubiera este servicio antes porque hay mucho turista y en otros destinos es habitual", añadió la donostiarra.

El autobús partirá a diario cada hora desde las 11.00 horas hasta nueve veces desde Marqués de Santa Cruz, realizando paradas para la subida y bajada de pasajeros en Argüelles, Jovellanos, Santullano, la estación de autobuses, la estación de Renfe, Samuel Sánchez, el aparcamiento del Prerrománico, Samuel Sánchez nuevamente, Arturo Álvarez-Buylla y la calle Calvo Sotelo. El precio del billete es de 16 euros al día para los adultos y 7 euros para los menores de 14 años. Habrá precios reducidos para quienes adquieran el billete solo para el último recorrido de las 20.00 horas.