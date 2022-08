La Concejalía de Cultura, encabezada por José Luis Costillas Gutiérrez, ya tiene clara la programación teatral de este San Mateo: serán 18 representaciones de nueve comedias en trece días. "Ofrecerermos un completo menú teatral; 9 comedias en las que podremos disfrutar de las actuaciones de Gabino Diego, Pablo Carbonell, Josema Yuste y Santiago Urrialde, además de producciones asturianas con artistas como Alberto Rodríguez o Carlos Mesa", aseguró Costillas. El ciclo comenzará el 9 de septiembre y se prolongará hasta el 21, día de San Mateo.

El programa teatral se abrirá con la obra "Un Oscar para Óscar", una comedia ambientada en la ceremonia de los Premios de la Academia de Hollywood, en Los Ángeles. El ciclo continuará con una obra sobre los problemas de los cincuentones titulada "La curva de la felicidad" protagonizada por Gabino y que se representará en doble sesión. Además, se podrá ver en Oviedo un clásico de Plauto que se estrenó en Mérida, "Mercado de amores", con Pablo Carbonell encarnando a Pánfilo, "el mercader más rico de Roma". También se verá en Oviedo "Un secreto a voces", protagonizada por Pablo Puyol, Noemí Ruiz, Miguel Ángel Martín y Virginia Muñoz.

Uno de los puntos fuertes del programa será la representación de "El aguafiestas", comedia de Francis Veber (autor de "La cena de los idiotas") protagonizada por Josema Yuste y Santiago Urrialde. Se representarán tres funciones en el Filarmónica.

El ciclo incluye también obras asturianas. La compañía La Roca Producciones ofrecerá, en doble sesión, la comedia "Porno", escrita y dirigida por Maxi Rodríguez y ganadora del premio "Oh!" a mejor autoría en 2021. Por su parte, Birmania Producciones representará "Niue, under The coconuts", con Alberto Rodríguez y Carlos Mesa, y Piquero Producciones presentará "Black Friday".

El cierre del ciclo llegará de la mano de la compañía guipuzcoana Ados Teatroa con "Entre Copas", protagonizado por Elvira Cuadrupani, Patxi Freytez, Juanjo Artero y Ana Villa. Se trata de la adaptación teatral de la novela de Rex Pickett "Sideways" que inspiró la película de Alexander Payne, titulada igualmente en España "Entre copas".

Según explican Costillas y el coordinador del ciclo, Luis Vigil, se pretende que esta selección de títulos "sea divertida y dinámica, para que la gente se lo pase bien antes de salir a cenar, ir a un concierto o estar de copas". El programa, además, se ha diseñado para que pueda ser disfrutado por públicos de todas las edades. Se busca que las butacas de los teatros empiecen a llenarse de gente más joven: la ansiada renovación del público. Los precios también serán muy accesibles, buscando conectar con los jóvenes: la mayor parte e las obras tendrán precios en torno a los 20 euros, situándose en 25 euros la entrada más cara (la butaca de patio en "Un Oscar para Óscar" y en "Un secreto a voces"), y en 10 la más barata (la función de "Black Friday"). Las entradas salen hoy a la venta en la web entradas.oviedo.es y en las taquillas del Campoamor.