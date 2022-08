"Un Cóctel de calidad, técnica e ilusión hacen de la de Oviedo una banda de música ideal"

David Colado, (01 de abril 1976, Avilés) es músico, profesor y director de la Banda de Música Ciudad de Oviedo (BMCO). Con título superior de trombón y tuba en el Conservatorio de Música de Oviedo y la diplomatura en magisterio musical por la Universidad de Oviedo. El avilesino, con una gran trayectoria musical y experiencia adquirida en diversos coros y bandas nacionales e internacionales como la Banda de Música del Concordia College de Minnesota, se centra ahora en la programación veraniega de la banda musical y sus próximos conciertos. "Esta banda siempre ha sido parte de mí desde un punto de vista emocional y profesional" confiesa el director.

- ¿Cómo llegó a ser el director de la Banda de Música de Oviedo?

Conozco muy bien a la banda, más de media vida, ya que soy miembro fundador. En 2005, obtuve por oposición la plaza de subdirector de la banda y entre los años 2008 a 2010 compaginé el mando de director musical de la agrupación con la dirección de la Banda de Música de Gijón y también la Banda de Música La Lira de Luarca. Desde la jubilación de Francisco Vigil en 2017 soy el director titular de la banda ovetense.

-Empezó estudiando el trombón ¿cómo fue el paso a la dirección?

Me siento muy afortunado, porque pese a que empecé tarde en la trayectoria musical, con 13 años, teniendo en cuenta que la mayoría comienza a los seis. Muchos profesores me apoyaron e incluso me animaron a estudiar canto, llegando a lograr algunos papeles solistas secundarios en varias óperas del Teatro Campoamor, sintiéndome todo un privilegiado al compartir esta experiencia con artistas del calibre de Plácido Domingo, Ainhoa Arteta o Vladímir Ashkenazi, entre muchos otros. Nada más acabar los estudios tuve la oportunidad de conducir orquestas y bandas de música, tanto de centros educativos como conservatorios y escuelas de música. Así fue cuando comenzó en mí el amor por la dirección.

¿Qué opina de la frase del director y compositor Alberto Álvarez Calero: "Un director sin orquesta no es nadie y una orquesta sin director puede tocar"?

Lo importante no es solo "poder tocar", sino "cómo tocar" y de qué manera lo haremos para transmitir al público la máxima belleza de la música. Sin duda, para mí, el sonido, la materia prima de cualquier agrupación, orquesta, banda o coro, parte de la orquestación musical para embellecer el sonido. - ¿La BMCO que planes tiene para ahora y en el futuro? La programación veraniega está siendo todo un éxito. Después de estos dos años de pandemia tan duros, estamos disfrutando más que nunca el reencuentro con nuestro público. Siempre hemos demostrado que la cultura es segura, pero ahora que las restricciones sanitarias son menos, volvemos a disfrutar de actuaciones de la banda como en el 2019.En septiembre cumpliremos 30 años de nuestra primera actuación en el desfile de América en Asturias. Por tanto, estamos planificando la celebración de nuestro aniversario en el quiosco del Bombé con varios directores y solistas invitados.

-En este tipo de actos ¿cómo se suele relacionar la banda con el público?

Una banda de música es una agrupación muy cercana a la gente. El público te rodea, interactúa con nosotros y se siente partícipe del concierto. Este martes en el espectáculo "Ciclo Vive la Banda" que se concretó en Calle Milicias, interpretamos música latina y muchísima gente del público se puso a bailar de la alegría. Pero no solo en los conciertos, también tocamos en procesiones, cabalgatas de Reyes Magos y en el desfile de América de todos los años. Estos acontecimientos nos acercan a la gente, que siempre se muestra muy agradecida y respetuosa con nuestro trabajo.

-¿Cómo sería para usted una banda de música ideal?

Desde un punto de vista técnico, para mí lo principal es la sonoridad de la banda, porque es lo que más impacta, lo primero y lo último con lo que se queda el público. También está la calidad de los músicos que es muy necesaria, y cuanto más alta es, más aspectos musicales y expresivos se pueden desarrollar. Pero todo este cóctel creo que se quedaría insulso si no tenemos pasión e ilusión de sentirnos muy afortunados de poder trabajar en algo tan maravilloso como es hacer belleza a través de los sonidos, como es hacer música.