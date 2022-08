Una familia en especial riesgo de vulnerabilidad que venía recibiendo desde hace unos años la ayuda de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo será obligada a desalojar la vivienda que ocupó en La Corredoria durante la crisis del coronavirus. Así lo establece una sentencia de Audiencia Provincial que, apoyándose en una similar de Barcelona, señala que la situación de precariedad y la valoración de riesgo de exclusión social no es un motivo de apelación en un juicio de desahucio cuyo objetivo es el de delimitar si los demandados "ostentan o no un título que justifique la posesión de la finca". No lo pudieron justificar y, de hecho, los técnicos de Vipasa –el organismo que regula las viviendas públicas en la región– defendieron en el juicio que la puerta del piso había sido forzada y la cerradura cambiada.

El caso se remonta a finales de 2020, cuando había severas restricciones a causa de la crisis del coronavirus y esta familia estaba pasando por grandes apuros. De hecho, la sentencia reconoce que estaban con el agua al cuello. Lo atestiguan varios informes del equipo social del Ayuntamiento en el que se recogen las actuaciones que tuvieron que realizar los Servicios Sociales, así como las diversas prestaciones que los miembros de la familia venían recibiendo. Todos estaban en el paro, tenían niños y venían recibiendo lo que se conoce como "prestaciones de emergencia" para los gastos de alimentación e higiene, además de otra ayuda de "alimentación infantil". La vivienda que, según la sentencia judicial ocuparon, había quedado libre solo unas semanas antes. Fue un técnico de Vipasa el que descubrió que el piso se encontraba ocupado por una familia. Se trata de un bloque de 101 viviendas cuyo destino es el alquiler social para aquellas familias que lo soliciten y que cumplan con una serie de criterios entre los que se establece un baremo sobre los ingresos. Al intentar abrir la puerta, el técnico de Vipasa se encontró con que las llaves que tenía no servían. La sentencia recoge que éste "comprobó que la cerradura había sido forzada y que el bombín había sido cambiado, encontrándose la misma ocupada por los demandados, que le indicaron que tenían con ellos a su hijo de dos años". Ya en ese momento, el empleado les indicó que tenían que desalojar la vivienda puesto que son "pisos sociales que adjudica el Principado con un procedimiento legal y que si no lo abandonaban se iniciaría contra ellos el proceso judicial procedente". En su defensa, la familia aportó un documento en el que acreditaban que tenían la propiedad de una vivienda; sin embargo, no fueron capaces de acreditar que era la misma que habían ocupado. La familia, según intentó justificar, había hecho todo lo posible por obtener una vivienda para ellos y sus hijos, sin éxito. También expusieron un contrato de arrendamiento que habían firmado unos meses atrás, pero que no se correspondía, según los técnicos de Vipasa, con la vivienda en la que se encontraban alojados. La familia también apeló a su situación de extrema vulnerabilidad para intentar torcer la decisión del juez. Pero no fue posible. Ya habían perdido la demanda que habían presentado en el juzgado de primera instancia número 10 de Oviedo y ahora la Audiencia Provincial también le da la razón a Vipasa.