El fuerte tirón de los servicios en Oviedo salva un «julio negro» para el empleo

Oviedo cerró julio con 12.371 desempleados, que son 1.383 menos de los que había antes de que estallara la crisis del coronavirus. El buen dato está sustentado sobre la buena marcha del hegemónico sector ovetense de los servicios, que está repuntando con una fuerza inusual tras sacudirse los efectos de la pandemia. Más al detalle, la hostelería es la que está tirando del carro y de la contratación en la capital gracias a la notable llegada de turistas. Con esa base Oviedo está logrando salvar un verano que, desde el punto de vista laboral, para el resto de España podría calificarse de «negro».

El consenso general entre los hosteleros es que la temporada estival está siendo mejor que el de otros años. El impulso turístico está, aguas abajo, calando en estos negocios. Aunque, el presidente de la patronal OTEA, José Luis Almeida, asegura que la facturación no está creciendo al mismo nivel. No lo hace por varias razones. Entre ellas por culpa de la subida de la inflación y del fuerte incremento de los precios y por cuestiones más cercanas, como que las dimensiones de las terrazas se han visto recortadas después de que durante la pandemia los ayuntamientos –el de Oviedo incluido– levantaran la mano y permitieran ampliarlas en un intento por reanimar a un sector que necesitaba de oxígeno.

Las cuentas que manejan los hosteleros señalan que el empleo en su sector está creciendo a un ritmo del 6%, muy por encima de lo que está sucediendo en el resto del país, donde el desempleo, lejos de bajar, está volviendo a repuntar como consecuencia de los nuevos nubarrones que amenazan con aguar el otoño económico. Pero los hosteleros y comerciantes ovetenses no tienen miedo y tienen confianza en que, al final, la tormenta quedará en un mero aguacero.

La economía ovetense tiene buenas bases. El sector servicios aguanta cualquier chaparrón. Lo define con atino Nacho del Río, presidente de la Asociación de Comercio de Oviedo: «lo que está pasando aquí es un espejismo». Y achaca el buen comportamiento de las cifras del desempleo al tirón de la hostelería que es muy intensivo en creación de empleo en épocas de vacaciones. «Nosotros (el comercio) estamos aguantando, los hay a los que la cosa les va muy bien y otros que no tanto, hay de todo», asegura Del Río, «pero en nuestro sector no está habiendo una gran contratación de personal».

Las cifras de desempleo dejan algún que otro dato curioso. Por ejemplo, analizando lo que ocurrió en los meses de julio desde la gran recesión para acá se comprueba que este verano es el mejor para el empleo de que estalló la crisis financiera de 2009. Aquellos años la destrucción de puestos de trabajo fue explosiva. Como muestra, llegó a haber 20.574 ovetenses que en julio de 2013 –es decir, hace nueve años– buscaban en las oficinas públicas de empleo un trabajo sin encontrarlo. Son, por hacer la comparación, 8.203 menos de los parados que hay ahora mismo en la capital asturiana. Ayuda, según reconoce Del Río, que este año hay una gran afluencia de turistas. «Está viniendo mucha gente de fuera», asegura. Lo que está propiciando esta notable bajada en las cifras. Y se muestra confiado de cara a un futuro que se pinta incierto. «Nos lo pintan negro, pero estoy convencido de que el que lo haga bien no lo pasará mal», advierte.

Eso sí, a los comerciantes no les basta con la base del sector servicios. «Oviedo es una ciudad con una gran dependencia de los servicios, pero tiene también que haber industria, que es lo que crea valor y empleo y que tiene buenas repercusiones luego aguas abajo para el resto de los sectores», dice Del Río.

Magdalena Huelga, secretaria general de la Federación Asturiana de Comercio (FAC), asegura que este verano está ocurriendo algo que califica de peculiar. Una de cal y otra de arena para el sector. «El volumen de operaciones está creciendo», asegura. Es decir, hay muchos más compradores que otros años. Sin embargo, el precio de cada operación es inferior. Tiene varias explicaciones. Entre ellas, que los comerciantes se están resistiendo con uñas y dientes a subir el precio de muchos de sus productos para evitar retraer a los compradores. Y, a cambio, están lanzando agresivas campañas de descuentos con el objetivo de atraer clientela a sus establecimientos. «La calle está alegre, hay movimiento, se nota que hay gente», asegura Huelga. Y no solo en los establecimientos del centro de la ciudad, esos aires de mejoría están también llegando a los barrios de la ciudad. Incluso, asegura, a zonas que, por lo general, no tienen un gran dinamismo comercial. «Lo que nos transmiten los comerciantes de muchos de estos barrios es que la cosa no va nada mal», apunta. Ante esta coyuntura, Del Río asegura que está «convencido de que estos dos últimos días ha habido buenas ventas en los comercios de la ciudad, con mal tiempo es más probable que la gente no vaya a la playa y que nosotros nos acabemos beneficiando».

El comercio es un buen termómetro económico para medir la temperatura de la economía, y por las sensaciones que tienen los comerciantes la situación no está tan mal como la pintan. «Por el momento no se siente que esté habiendo un parón», asegura Huelga.

Que la situación laboral comienza a dar síntomas de clarísima mejoría lo muestra la evolución de los contratos firmados por los ovetenses, que mes a mes van creciendo al menos desde abril. Solo en julio los ovetenses rubricaron 6.542 contratos laborales, la mayor cifra del año. Prácticamente el 90% de ellos se firmaron en el sector de los servicios. Seguido, curiosamente, de la industria.

Otro dato llamativo es que la mayor parte de estos contratos fueron temporales y a tiempo completo (2.768), seguidos de los temporales a tiempo parcial (1.903).