"Way", el nuevo camino de "Los Enigmáticos"

"Rescatamos vivencias, dibujando historias con palabras que hemos coloreado con música”. Así es el nuevo disco de "Los Enigmáticos" que dejaron atrás las versiones y sacarán diez canciones propias escritas en castellano. "Way" es el título de este trabajo, un nombre con doble sentido que hace referencia, por un lado, "al camino que hemos labrado", según explica el cantante, Javier Suárez, y por otro "al sexto enigmático, Pepe Guay, guitarrista y fundador del grupo al que apodamos ‘guay’", y a quien querían homenajear. "Somos ‘Los Enigmaticos’, así que los anteriores discos que eran todos en inglés, los títulos iban en español, y este disco que es todo en español, el título es en inglés", sostiene Suárez

El grupo se formó en 1966, cuando tres chavales del Vallobín que vivian en el mismo portal empezron a escuchar a grandes músicos como Elvis Presley, los "Beatles" o "Shadows". "Nos animanos, y empezamos a ensayar. Luego participamos en un concurso del teatro Filármonica que se retrasmitía por la radio y ahí empezaron a surguirnos los contratos", cuenta José Antonio Gandoy, guitarrista del grupo y uno de los miembros fundadores. Pero no fue hasta cincuenta y seis años más tarde cuando decidieron grabar sus propios temas. "Si escuchas los primeros discos de los ‘Rolling’, de ‘AC/DC’, el primero de los ‘Beatles’, todos tienen versiones. Luego ya sacan el disco de sus temas, a nosotros nos costó 50 y pico años pero por algo se empieza" ríe Suárez, a lo que Luis Súarez, batería del grupo añade "seguimos vivos". "Los prontos nunca fueron buenos, hay que meditar", apostilla Gandoy.

Dentro de estas canciones se encuentra "Vetusta" un tema que hace homenaje a Oviedo. "Me leí ‘La Regenta’ entera antes de escribir la canción. Me inspiré en la obra realmente: sitios, lugares, expresiones. La letra mezcla el amor que tenemos en el grupo a Oviedo con el amor idílico a una mujer", cuenta Suárez.

Todas las letras del disco guardan una historia detrás, como es el caso de "Mandi", una canción dedicada a un fan y amigo. "Esa canción no fue hecha para este disco. Mandi era uno de los que vivía en el mismo portal en Vallobín y quería ser cantante, pero no lo hacía demasiado bien. Siempre iba con nosotros y era el que más pinta de rockero tenía aunque no tocase en la banda", cuenta Gandoy quien escribió la letra. "Somos muy amigos, hace unos años por su cumpleaños no quería volver a escribirle el clásico mensaje de felicitación, entonces le compuse una canción, era solo para él y para mí. Le mandé la canción y a los cinco minutos me llamó emocionado", dice Gondoy, tras esta reacción el guitarrista le enseñó la canción al grupo y decidieron incluirla en el nuevo disco.

"Los Enigmáticos" tienen pensado seguir en la brecha mucho tiempo, "hasta que los dedos nos lo permitan", dice Antonio Tamargo. A su vez, Luis Suárez asegura que se reivindican "como grupo de Oviedo", y reclama más visibilidad para los músicos locales.