"Nunca preparo un guion, salgo a ver cómo está el toro; es un impulso personal"

Jerónimo Granda (Oviedo, 1945) es una leyenda viva de la música asturiana. Definido como "cantapensador" por el periodista Javier Cuervo, lleva más de medio siglo de trayectoria musical. El ovetense cuenta que su vocación es "cosa genética, en mi familia todo el mundo cantaba". Mañana, a las 13.30 horas, presentará en el festival Kuivi su último álbum, "En vivo, de momento", publicado en agosto de 2020. Es la primera ocasión en la que el cantautor graba un directo, el concierto Teatro del Barrio, Madrid, en noviembre del 2019.

–¿Qué novedades recoge su último trabajo?–Este "nuevo" álbum se grabó hace tiempo, pero por consecuencias de la pandemia, se retrasó su lanzamiento. No tiene muchas novedades respecto a los demás, la originalidad está en los retratos que hice de los políticos. Es la grabación del directo de Lavapiés del sábado 9 de noviembre de 2019. El concierto fue en la víspera de las elecciones, ese día en el que la gente medita a quién quiere votar. A priori, era una actuación ordinaria, pero me lancé a hacer un retrato improvisado de los candidatos sobre la marcha. El álbum está compuesto por canciones que ya son medianamente conocidas, el valor reside en la parte improvisada.

–Nunca había grabado un concierto.

–Yo tenía pensado ir simplemente a cantar, la idea y quien me influyó fue el escritor Edu Galán. No obstante, para mí la magia está en la actuación en directo, que alguien te vaya a ver y te escuche. Al final, no deja de ser un disco, el público no te siente, no ve al artista en directo. Lo que queda grabado ya no es un directo, es una grabación, aunque el concierto haya sido en directo. Es un dilema un poco filosófico. –La presentación en Oviedo estaba prevista para el pasado 7 de julio, pero por una denuncia vecinal se tuvo que cancelar la actuación.

–Nunca es agradable llegar a un local y que te digan que no puedes cantar por motivos ajenos a ti. Estas cancelaciones perjudican a los cantantes, que deberían tener sitio en los locales públicos, en la calle… Es algo que daría más ambiente a las ciudades y los negocios, pero yo no soy político, no sé resolver problemas municipales, solo sé subir al escenario y ponerme a decir lo que me sale.

–Al final podrá presentarlo en Oviedo el domingo.

–La propuesta para actuar en el Kuivi llegó después de la cancelación de la presentación en el local La Piel del Tripulante. No te puedo asegurar que sea o no una casualidad.

–¿Ha preparado algo especial para esa actuación?

–Para las actuaciones nunca preparo un guion, no escribo en casa qué voy a cantar. En el festival Kuivi, como en los demás conciertos, el público me verá a mí, lo que voy a contar, me pedirá canciones… salgo a ver cómo está el toro. Según llueva o haga sol, así funciono. Es un impulso vital y personal que no sé controlar. –Es instrumentista y voz de muchos géneros.–Tengo un repertorio muy amplio, pero a la vez complicado. No salgo a cantar un estilo de música fijo, tengo canciones de todo tipo: en asturiano, americanas, folclore, pasodobles, tonadilla, fandango, tango… Básicamente, siempre me subo a los escenarios a cantar y a contar cosas. Mis canciones se caracterizan por la ironía y el sarcasmo, pero la verdad es que no me sé definir. No puedo definir a otro mirándolo en la distancia, imagínate a mí de cerca.

–Como dice el título de su último álbum, de momento, sigue vivo.

–La edad de jubilación se la pone cada artista o lo que le deparen las circunstancias. Si me quedó mañana mudo, me jubilo mañana. Mientras me encuentre bien de voz, seguiré cantando.