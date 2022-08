La ironía de Granda revoluciona el Kuivi

"¿Qué tal Oviedo? Cantar cara al sol por la mañana es muy malo". Así, con su habitual sorna, empezaba ayer el "cantapensador" Jerónimo Granda su esperado concierto en el festival Kuivi. Una actuación –la primera en Oviedo tras la abrupta suspensión del recital para presentar su disco más reciente en un bar de la capital, a causa de una denuncia vecinal– que reunió a un nutrido público de todas las edades, que llenaron las mesas habilitadas por la organización en el recinto del antiguo HUCA y que se desperdigó también por el cercano parque, buscando la sombra de los árboles.

El cantautor ovetense lleva casi cincuenta años haciendo reír y pensar a quienes lo escuchan a través de sátiras musicales. Ayer no fue menos. La primera canción del concierto fue una que escribió el 9 de noviembre de 2019, justo el día antes de las elecciones generales. "La estreno aquí detrás del hospital por si hay heridos", advirtió antes de cantar los versos en los que caricaturizó a todos los candidatos, de derechas o de izquierdas: ninguno se libró de las burlas de Granda. Durante la canción no dejaron de sonar risas entre el público y al terminar los aplausos resonaban en todo el enclave.

Tras un par de canciones con una crítica más política el cantautor dio pie a una canción que el mismo definió como "dramática y veraniega. Una historia de las romerías de las de antes, de cuando había maíz", y advirtió que "podría hablar vulgar, pero no me sale del pulgar", ya que se trataba de una letra de índole sexual sobre "una noche de San Xuan en el conceyo de Llanes".

Tampoco faltó el tango. Aunque no cantó "Noche de reyes" por motivos feministas, cantó otra pieza más en su estilo, llena de crítica política. También hubo canciones románticas e incluso alguna "ecológica", en la que Granda interpretó la historia de "un gallo y todas las gallinas lo llamaban payo kocorokokokoko", que ilustró con inauditos cacareos.

Los científicos tampoco se libraron de sus sátiras. "Me ponen enfermo. Un científico nace, crece, estudia, oposita, se jubila y siguen tocando los huevos", dijo el cantautor quien afirmaba que la noticia de que la Tierra giraba cada vez más rápido y bromea con que esos 1,59 mili segundos menos de día él ya los notaba.

A mitad de concierto Granda recordó que se apagasen los teléfonos móviles y reivindicó que "si hay rusos en el recinto pueden quedarse, y si hay ucranianos también. La que no se pude quedar es Nancy Pelosi, que va allí a prender fuego, luego mátense los chinos y ella va pa’ la finca". Continuó reivindicado mediante la ironía: "El ruso, el enemigo. Nos quitaron Cuba, Filipinas, Puerto Rico, aguantaron cuarenta años de Franco. Siempre nos invadieron los rusos, eso sí disfrazados de franceses e ingleses", y dio así pie a su siguiente canción que comenzaba con unos versos dedicados al rey emérito. "Juan Carlos Borbón francés, siempre fue muy mujeriego", y la letra finalizaba "pero el pueblo muy borrego págale la jubilación".

La actuación no dejaba de dar giros de guion, incluso cantó la tradicional "La vaca lechera", pero en latín, provocando carcajadas entre el público. Y pasó a cantar caballo viejo, aunque una "versión estratosférica, para mucha gente que no la conoce", aseguró, aunque su letra estaba completamente cambiada por una con mayor crítica política que empezaba diciendo "cuando el Borbón va a Marruecos en patera" y añadía una crítica más actual. "Cuando el Borbón ve que salta la valla dice que no es su culpa, que es un peón hereditario de la Europa muy puta".

Finalizando el concierto llegó el momento que muchos fans estaban esperando, cuando tocó la canción "Meca", entre el público se escuchaba "esto ye un temazo" y algunos más valientes que se atrevían a cantar con Granda.

En el tramo final, el cantapensador también criticó que haya que pagar para subir a torre de la Catedral de Oviedo, ya que considera que es algo del pueblo y asegura que todas las joyas de la catedral son falsas, "si ya las robaron tres veces. La última un portugués que se quedó allí encerrado y dijo: os vais a enterar", bromeaba Granda. Comparaba de forma satírica que ir a ver las joyas de la Catedral de Oviedo es "como si un tío me dice de ir a ver una pirámide de papel a Valladolid. Y ya si me dicen que tiene 5.000 años prendo fuego con él dentro".

Al final Jerónimo Granda expresó que quedó "suficientemente compensado después del mal trago de hace dos días", cuando acudió a un bar de la ciudad para presentar su directo "En vivo, de momento" y el concierto se tuvo que cancelar por orden de la autoridad, tras las quejas de algunos vecinos. Ayer, en el Kuivi, se resarció con ganas. Y sus animosos seguidores, también.