La demanda para cursar una FP de la rama sanitaria triplica a la oferta de plazas

La demanda para cursar estudios de Formación Profesional (FP) de la rama sanitaria en Oviedo triplica a la oferta de plazas disponibles. Y eso que la Consejería de Educación había hecho un esfuerzo extra para este curso académico que está a un paso de comenzar y había ampliado el catálogo con dos nuevos ciclos en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Pérez de Ayala y en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Cerdeño. Pero el hambre por formarse es voraz. También tienen un enorme éxito los cursos ligados con la informática y las comunicaciones cuya demanda está a un paso de doblar a la oferta de plazas.

Ese es el lado bueno de la moneda de la FP en Oviedo. La cruz es la baja demanda que tienen las familias de estudios ligados con el sector industrial. Un problema endémico y que viene de atrás. De hecho, Educación asegura que debido a esa falta de demanda ha tenido que dejar "congelados" tres de estos ciclos en el concejo por haber contabilizado menos de cuatro solicitudes. Una cifra con la que no pueden ponerse en marcha.

En líneas generales, la demanda supera ampliamente a la oferta en el conjunto de cursos de grado medio y superior que están en marcha en la capital asturiana. Entrando más al detalle, los institutos y centros de formación profesional del municipio han recibido 2.696 solicitudes; sin embargo, la oferta de plazas es de 1.837. Se queda corta gracias a la sanidad y a la informática.

La oferta de plazas ha crecido ligeramente de un curso para otro, pero la de solicitudes ha subido de forma notable. Un incremento asimétrico que deja en evidencia el enorme atractivo de estos ciclos formativos que, además, tienen una buena salida laboral, que en algunas ramas llega al pleno empleo. "Muchos estudiantes tienen el trabajo asegurado antes de acabar la formación e incluso antes de hacer las prácticas", sostiene uno de los profesores de FP del concejo. Suele ocurrir en aquellos cursos más ligados con la informática donde las compañías están sufriendo una tremenda sequía laboral.

Esta alza tiene una explicación. La da Jorge Saucedo, director del CIFP de Cerdeño, el centro de referencia de la Formación Profesional en Oviedo y el que más oferta de cursos tiene en su catálogo. En su opinión, "en los años en los que se prevé que pueda haber crisis económica la matrícula suele incrementarse". Casi todos los informes y expertos en economía prevén que a finales de este año se produzca una notable caída de la actividad económica que, probablemente, pueda venir acompañada de un incremento de las cifras de desempleo. "Ante esas circunstancias la gente lo que busca es reciclarse. Le da miedo el futuro", asegura. No solo eso. En los últimos años, debido a las sucesivas reformas laborales (aunque la última ha tratado de enmendar esta situación) el empleo ha ido precarizándose y, claro, aquel que tiene un trabajo en el que el sueldo es exiguo o tiene que trabajar demasiadas horas siempre busca mejorar. "Si se está en empleos precarios hay muchos que buscan sacarse un título", agrega Saucedo. Fue lo mismo que ocurrió, sostiene, en 2008, durante la que posteriormente se conoció como la Gran Recesión y que trajo consigo una destrucción masiva de empleo en toda España y, por extensión en Asturias y en Oviedo. Sobre la elevada demanda en las ramas sanitarias, Educación pone el acento en que "el concejo de Oviedo tiene una oferta muy amplia en el ámbito sanitario y hay unos cuantos ciclos que se imparten en el concejo que no existen en el resto de Asturias". Ampliarlos para atender la creciente demanda no es sencillo, especialmente en aquellos que son de grado superior y que incluyen prácticas en las empresas. Educación señala que "respecto a la oferta de ciclos sanitarios es preciso considerar también la dificultad añadida que implica el hecho de que no existan plazas suficientes para realizar la formación en centros de trabajo".

Saucedo asegura que el tirón de la sanidad viene de atrás. De bastante atrás. "Siempre han tenido mucho éxito, desde hace más de 25 años", asegura. Pero durante los últimos años, gracias al efecto imán que tiene el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ese atractivo se ha multiplicado exponencialmente. "Ha habido un importantísimo incremento de la demanda en los ciclos superiores de la sanidad, también en aquellos relacionados con los cuidados, o los ligados con el mundo de la empresa", destaca el director del centro de Cerdeño. Pero hay un problema, el crecimiento es limitado. Tanto que depende de las plazas que tengan disponibles las empresas para completar las prácticas. "No se pueden abrir a lo bestia el número de plazas para esta formación, especialmente en las de la rama sanitaria, porque luego no hay sitio para que los estudiantes puedan completar sus prácticas. Es una limitación que tenemos", resume Saucedo.

Otra de las ramas de estudios que tiene una grandísima demanda son los ciclos ligados con la informática. Las solicitudes casi duplican a la oferta. "Va al alza también", señala Saucedo. Aun así, las empresas del sector insisten en que el número es insuficiente y que necesitan más mano de obra que los centros de enseñanza –en todos los niveles– no les consiguen suministrar. "Luego, el resto de títulos, como los relacionados con la química, la administración y la gestión tienen una demanda media. Sin embargo, sí que hay una alta demanda para los relacionados con la peluquería y la estética", asegura el director del centro de Cerdeño.

En el otro extremo, "la formación en todo lo que son las familias industriales va a la baja", según Saucedo. Y eso, sostiene, que durante estos últimos años se ha ido dando publicidad y promoción a este tipo de formación destacando especialmente sus enormes salidas laborales. Pero ni por esas. "El sector industrial se queja de que no encuentra personal, pero lo que hay es una crisis en esta formación", apunta. Por crisis se refiere a las escasas posibilidades de atraer estudiantes. "Son estudios que tienen buena salida, especialmente los de automoción o mecanizado, el mercado está dispuesto a absorberlos, pero la gente no quiere estudiarlos", asegura. Los empresarios aseguran que se debe a que este tipo de estudios son algo más duros que el resto.