Del Campo al Naranco en bus descapotable: la nueva forma de hacer turismo en Oviedo

Un recorrido por el conjunto de Oviedo, del Campo al Naranco y vuelta, glosado con abundantes datos y anécdotas históricas. Ese es el servicio que ofrece el nuevo autobús turístico de Oviedo, que aporta una sugestiva introducción a la ciudad para los turistas. "La mayoría de los turistas se conforman con conocer la zona antigua y desconocen completamente la otra parte de la capital: el Oviedo más moderno y actual", explica Ángeles Vázquez, guía turística oficial del Principado de Asturias. Pero este nuevo servicio no solo atrae a los turistas: son muchos los asturianos que, en los pocos días que lleva en servicio (se inauguró el 1 de agosto) se han animado a disfrutar de la experiencia. "Muchos carbayones se suben para divertirse durante el viaje y conocer mejor su ciudad", añade Vázquez.

El autocar es llamativo, con los principales símbolos y monumentos de la ciudad impresos sobre un fondo azul. La parte superior de este vehículo de dos plantas es descapotable, permitiendo contemplar las principales calles y algunos de los lugares de mayor interés cultural de la ciudad desde una perspectiva más elevada. El itinerario comienza y finaliza en la calle Marqués de Santa Cruz y cuenta con numerosas paradas: Santullano, estación de Autobuses, estación del Norte, aparcamiento del Prerrománico o Calvo Sotelo, entre otras.

Una de las principales ventajas es la posibilidad de subir y bajar las veces que se quiera durante el mismo día. "Lo hemos cogido esta mañana a las 11.00 horas cuando empezaba, es la segunda vez que subimos", cuentan Juan Cristóbal Jiménez y Ana María Herranz. Procedentes de Mallorca, afirman que no tuvieron mucho tiempo para preparar el viaje y ven el autobús turístico como una oportunidad para ver "más allá de las cuatro cosas típicas".

Esa flexibilidad a la hora de desplazarse y el gran número de servicios (pasa un bus cada hora entre las 11.00 y las 20.00 horas, excepto a las 15.00) son a juicio de los usuarios dos de los puntos fuertes de la iniciativa. "El hecho de que te puedas bajar, estar una hora a tu aire y volver a cogerlo es muy cómodo. Puedes ir a zonas más lejanas", señala la turista ibicenca Juana Tur. Son muchos los que aprovechan la parada en el aparcamiento del Prerrománico para visitar las iglesias de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo y el monumento al Sagrado Corazón de Jesús. "Me ha sorprendido el desvío por la zona del Naranco, a la que no se me hubiera ocurrido ir paseando", comenta Juan Cristóbal Jiménez.

La visita está repleta de datos y anécdotas. La guía desgrana el origen de los barrios por los que pasa el bus, como el de Teatinos, llamado así por el antiguo monasterio en el que vivían monjes teatinos; o el de Vallobín, donde había un bosque repleto de lobos antes de ser urbanizado. También la procedencia del apodo "carbayón" proviene del roble antiguo y enorme, situado en la Calle Uría, que talado en el 1879 para organizar la vía. E incluso otras anécdotas ovetenses más cercanas pero igualmente sustanciosas, como que la reina Letizia cursó sus primeros estudios en el Colegio Público de la Gesta.

Como en toda visita turística, no faltaron los apuntes históricos tales como que la Junta General del Principado es un antiguo convento de San Francisco del siglo XIII; el año de llegada del primer tren a la Estación del Norte, que fue 1874; o que la antigua cárcel es la primera construida en España con una estructura panóptica: desde la cúpula se pueden ver al mismo tiempo todas las galerías laterales.

Y al final, no faltaron las recomendaciones, como las visita al Museo de Bellas Artes y el Museo Arqueológico de Asturias o la necesaria fotografía con Mafalda en el banco del Campo San Francisco. Ideas para que los turistas sigan profundizando en su conocimiento de la capital.