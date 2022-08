Mucho calor musical en el Enclave Pop

"Eso de que ‘Tú me dejaste de querer’ de C. Tangana ya lo cantábamos nosotras en 2019", dijo entre risas Antía Eseuve, teclista y guitarrista del grupo asturgallego "Primas hermanas", que abrió ayer la jornada del Enclave Pop en la plaza de Porlier. La formación subió con valentía al escenario. La plaza estaba casi vacía pero cuando empezó a sonar la primera canción se fue reuniendo cada vez más gente frente al escenario creando "un público intergeneracional", tal y como ellas lo definieron.

La fuerza de las "gallegas y asturianas primas hermanas" se conjuró para hacer bailar a todo aquel que se encontraba en la plaza con su versión de "Gavilán o Paloma" de Pablo Abraira. También cantaron temas propios, entre ellos "La conchinchina", una canción que hace "homenaje a aquellas madres, ahora abuelas, que cuando no podían más, después de tragar con todo, nos decían, ‘me voy a ir a la conchinchina’. A ellas que no se les reconoció su trabajo y que no pudieron realizarse como querían", reivindicó Covadonga de Silva, cantante del grupo.

Terminando el concierto la teclista y guitarrista del grupo, Antía Eseuve decidió hacer una confesión a sus compañeras: "Os tengo que admitir, aquí delante de toda esta gente, que está canción es mi favorita del nuevo disco". Dicha canción era "Mujer antorcha", una canción "que habla de las mujeres poderosas y de la importancia del fuego, porque el fuego es purificación, es luz y es poder", explicó Eseuve.

Tras finalizar el concierto de "Primas hermanas" subió al escenario un grupo de cuatro jóvenes, vestidos con pantalones de traje, camisas de manga corta y corbata, para ponerle la banda sonora al atardecer en la plaza de Porlier. Al lugar llegaron decenas de jóvenes que ansíaban escuchar al grupo asturiano de pop-rock "From".

Durante su actuación no pararon de vitorear. El grupo de fans conocía todas las canciones e, incluso, en algunas, tal y cómo hacen tantos artistas, el cantante Fernando Romero apuntaba con el micrófono al público para que le ayudara a cantar. Sus letras conectaban con cualquier joven de la ciudad. Llegó la hora de la última canción. "Esta se la quiero dedicar a María", señaló el cantante. Hubo un "¡ooooh"! colectivo: el público se estremeció. Al cantante le salieron los colores con tantos calores y decidió. "Se acabaron las dedicatorias, es la primera y última vez que lo hago", aseguró.