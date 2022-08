Denuncian una fuga de agua desde hace más de un mes en la Tenderina Baja

Un grupo de vecinos de la Tenderina Baja soportan una fuga de agua desde hace más de un mes. Pese a las numerosas llamadas realizadas tanto al Ayuntamiento, como a la Policía local e incluso al concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, los afectados siguen sin ver que se resuelva su problema.

A la altura del número 38 de la carretera del Rayo se pierden cada día "miles de litros de agua potable", denuncian desde el vecindario. Por fortuna, hasta el momento el líquido que se pierde no ha llegado a entrar en las viviendas. Los habitantes de la zona se quejan incluso del impedimento que supone caminar por el lugar "por la cantidad de mosquitos y ratas que hay, a causa de la fuga. "Es insalubre pasar por esas calles", confiesan algunos vecinos.

"Indignados" ante la situación que están viviendo y ante la falta de respuesta de los servicios municipales que debían reparar la fuga, vecinos de la Tenderina se sienten impotentes y "muy cabreados" por tener que soportar una situación que "ya dura más de un mes y no se arregla", tal como denuncian los afectados. "Lo único que queremos es que el problema no se siga alargando, porque es una pena que se pierda toda esta cantidad de agua potable en un momento en que se habla de sequía. No es una situación agradable", concluyeron los vecinos de la zona.