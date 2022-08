Oviedo regresa al Pilares de "Tigre Juan"

"La plaza del mercado, en Pilares, está formada por un ruedo de casucas corcovadas, caducas, seniles. Vencidas ya de la edad, buscan una apoyatura sobre las columnas de los porches". Así comienza la novela de Ramón Perez de Ayala, "Tigre Juan. El curandero de su honra": con una descripción de la plaza del Fontán. Ya en esa obra datada en 1890 era la plaza del mercado, el lugar con más vida de la ciudad, y ayer fue el lugar en el que culminó la ruta literaria realizada en Oviedo con la célebre novela como protagonista. En torno a cuarenta personas asistieron a esta actividad cultural, las cuales trataron de adivinar en qué lugar de esa plaza del Fontán se encontraría ubicado el puesto de Tigre Juan.

Oviedo volvió por un día a ser Pilares, el nombre que Pérez de Ayala le da a la ciudad en su novela. En cada parada de este recorrido guiado por la bibliotecaria Chelo Veiga, además de sus explicaciones, los asistentes leen fragmentos de la novela relacionados con esa ubicación concreta. Eso sí, no fue posible abarcar todos los escenarios mencionados en la narración, como la ermita del Cristo, donde el protagonista acudía a rezar.

El recorrido no fue solo por el Pilares de Tigre Juan, sino también por el Oviedo de Pérez de Ayala. Del escritor, que precisamente esta semana se cumplió el aniversario de su nacimiento, se compartieron detalles de su vida y obra, sobre todo de su infancia y juventud en Oviedo, asi como de su rompedor estilo narrativo, que tiene su auge en esta novela. I"ntrodujo elementos del teatro y de la poesía, un narrador omnisciente y giros que rompían la estructura narrativa; para aquella época era toda una innovación", explicó Veiga. Todo esto paseando por la calle que lo vio nacer, Campomanes, para llegar al parque del Campillín, donde se erigió una escultura en su honor. Otro punto clave del tour literario fue la iglesia de San Isidoro, donde Tigre Juan se casó con Herminia y donde Pérez de Ayala fue bautizado.

Estas rutas literarias se han convertido en una tradición del verano ovetense, aunque desde que Veiga empezó a hacerlas en 2017, es la primera vez que "Tigre Juan" es protagonista. "No he leído esta novela pero vengo igualmente porque me encanta esta actividad", afirma Covadonga Menéndez: "Gracias a ella descubres cosas de la ciudad que estás cansada de ver pero que no aprecias en detalle o no sabes la historia que tienen detrás". Otra asistente, Mari Luz Naredo, volvió a leer la obra antes de participar en la ruta, y tiene claro que "debería ser lectura obligatoria en los institutos asturianos". Por su parte, Elena de Arriba destaca el buen retrato que Pérez de Ayala hace de la sociedad, sobre todo "del machismo y del papel que tenía la mujer en esa época".

Y hasta hubo algún turista que se animó al recorrido. El gallego Paulino Suárez está pasando sus vacaciones en Asturias y cuando se enteró de esta actividad por la prensa no dudó en apuntarse: "Es una forma muy original y diferente de conocer algunas partes de la ciudad".

Durante este mes todavía se podrán disfrutar de dos rutas literarias más. Una de ellas, el 24 de agosto, recordará a la escritora fallecida ayer Carmen Gómez Ojea, con lecturas en el Campo San Francisco de sus cuentos infantiles. Y el 31 de agosto se celebrará la última de este verano, con la novela "Jugadores de billar", del cangués José Avello.