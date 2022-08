El grupo municipal de Somos Oviedo previene del «riesgo» que supone la reforma del Palacio de los Deportes planteada por el Partido Popular y Ciudadanos debido a unos «estratosféricos sobrecostes» de más de 20 millones de euros. Además consideran que los «años de obras» suponen un «gran daño» para el atletismo ovetense y asturiano ligado a la inviabilidad de utilizar la pista cubierta.

El concejal de Somos Oviedo, Rubén Rosón, recuerda que «es la única pista cubierta que existe en Asturias y, por lo tanto, los equipos de atletismo y las competiciones en Asturias se verán gravemente afectadas».

El concejal explica que «los equipos de atletismo no podrán realizar su labor de cantera ni de competiciones y las de pista cubierta se verán absolutamente canceladas durante, al menos, tres o cuatro años. Esto es inaceptable sin ningún tipo de alternativa que palie esta situación durante las obras, además del sobrecoste y de los años de construcción».

También recuerda Rosón que los terrenos de Ventanielles donde se asienta la instalación polideportiva están situados en zona inundable: «Disminuir la cota más de tres metros para ganar aforo puede acarrear los problemas que aparecieron en otro proyecto fallido del PP, el vivero de empresas de Ventanielles, ahora convertido en un solar inundado», añade el edil.

Desde Somos se demanda la recuperación del proyecto que ya estaba encima de la mesa, promovido por el anterior gobierno municipal y paralizado por PP y Cs a su llegada al poder local. que contaba con financiación europea por valor de más de 2,5 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de la instalación. «Ejecútese ese proyecto y no pongamos en riesgo la infraestructura del Palacio de los Deportes, no cancelemos las competiciones y los entrenamientos de los clubes de toda Asturias en pista cubierta y no hagamos un proyecto fallido que nos cueste a los ovetenses más de 20 millones de euros y el bloqueo por años de una instalación emblema como es el Palacio de los Deportes», concluye el concejal.