Con un ambiente entretenido y dinámico, la plaza de la Catedral brindó ayer un simpático espectáculo de danza a todos los turistas y ovetenses que se encontraban en uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

El bailarín chileno Fernando Brignardello y el español Lucas García llenaron todas las butacas que rodeaban el pequeño escenario montado en la plaza. Siempre con un tono divertido y utilizando la armónica como instrumento de conexión entre la presentación del espectáculo y la actuación como tal, los bailarines demostraron sus habilidades artísticas. Durante la actuación se pudo contemplar una pieza de danza que se ha convertido ya en una de las principales creaciones de este grupo: "Sinfonía de Viento y Cuerda para Epicuro".

Quince minutos antes de la función ya había espectadores de todas las edades aguardando la puesta en escena de "Meraki Cía", esta emergente compañía de danza contemporánea y urbana, que supo llegar al público a través de diferentes disciplinas de baile, intentando conseguir un lenguaje común entre todas.

Y no cabe duda que ayer lo consiguieron los dos bailarines, gracias a una interpretación en la que el ritmo y el movimiento estaban garantizados. "Yo vine a verlos porque me lo recomendaron mucho, pero no tengo ni idea de lo que va a ocurrir", anunció entre carcajadas Sonia Galván, una mujer que se encontraba expectante entre el público. A la finalización del espectáculo, la pareja formada Sofía Meléndez y Rafael Díaz mostró su sorpresa por lo que vieron sobre las baldosas de la plaza de la Catedral. "Hemos quedado boquiabiertos", concluyeron.