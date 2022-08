El incidente en Llamaoscura en el que un subinspector de la Policía Local de Oviedo se vio implicado tras chocar con la moto que conducía contra un vehículo el pasado 25 de abril ya tiene sentencia. El mando de la Local ha sido condenado a tres meses de cárcel, 21 meses de retirada del carné, pago de la indemnización al conductor siniestrado y de las costas del juicio.

Según los hechos probados del fallo, que previsiblemente será recurrido, el policía llegó a un bar de Llamaoscura, en Oviedo, sobre las 19.30 horas y a consecuencia de la «ingesta previa de bebidas alcohólicas» colisionó contra un coche. En las alcoholemias que le practicaron, hasta 50 minutos después de la llegada de los primeros agentes, dio 0,89 y 0,80.

La defensa del acusado señaló que su defendido no le dio importancia al incidente, «un ínfimo contacto», motivo por el que otro amigo que llegó a la zona, otro subinspector de la Policía Local de Oviedo, le animó a que tomaran unas copas. Según el amigo tomaron dos whiskys, según el acusado, fueron unas seis y un gin-tonic. El dueño del bar no pudo ofrecer un número detallado. La jueza considera «inverosímil» que un policía desconociera el protocolo y se pusiera a beber. El hombre siniestrado, por su parte, aseguró en el juicio que el subinspector que chocó con él estaba borracho pero que el amigo que llegó luego lo estaba más y que le amenazaron con hacer lo que ellos decían. Él solo quería avisar a la policía, pero, explicó en el juicio, «quería un policía que no estuviera borracho».