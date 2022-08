Canteli: "No quieren que Oviedo progrese"

"No quieren que Oviedo progrese". El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, regresa de sus vacaciones con una carta abierta que publica hoy LA NUEVA ESPAÑA y en la que estalla contra lo que él denomina "el frente del no", una "minoría inmovilista" a la que acusa de querer comprometer el futuro de la ciudad arrogándose una representatividad que no tienen. Al revés, defiende el regidor ovetense, con el proyecto de la Ronda Norte y con el protocolo de La Vega son las tres administraciones y los tres grandes partidos involucrados en estos dos grandes acuerdos, PP, PSOE y Ciudadanos, quienes "representan al 82% de los ciudadanos ovetenses".

Canteli defiende esos dos proyectos como ejemplos de consenso "posible" frente a esos grupos que, señala, "unen extremos políticos y sociales con nostalgia por lo antiguo y tendencia al inmovilismo". "Cualquier cosa novedosa que se plantee hace tocar a rebato a los de siempre", escribe, "reunidos por siglas decadentes de la izquierda, supuestos líderes vecinales y sociales, grupos que se consideran élite y jubilados anclados en el pasado que se resisten a entender que ya no tienen nada que aportar". Canteli detecta a ese "frente del no", dice, ante cualquier idea de progreso: "Al plantear proyectos para aprobar las asignaturas pendientes, siempre surgen los mismos personajes". En su caso, asegura, ha aprendido con la experiencia que "la política es el arte de lo posible": "Cuando tienes responsabilidades de gobierno te das cuentas de que lo que hay que conseguir es hacer todo que se pueda para mejorar tu ciudad". Por eso, concluye, él está satisfecho por "haber logrado la mayor amplia mayoría, por primera vez en mucho tiempo, para definir proyectos estratégicos como la Ronda Norte o La Vega" frente a la minoría del "ruido, la algarada, el boicot y el inmovilismo bajo una supuesta defensa del patrimonio de todos". En el caso de la Ronda Norte, dice, tres administraciones han llegado a la conclusión de que "la mejor solución es hacerla con túneles para minimizar al máximo su impacto en el Naranco". "¿Están más cualificados los del ‘frente del no’ que los ingenieros para valorar una obra de esa magnitud?", se pregunta. En La Vega, Canteli también llama la atención por la ausencia de críticas mientras la fábrica permanecía cerrada y con problemas y la aparición de las manifestaciones cuando se quiere integrarla en la trama urbana. De nuevo el Alcalde recuerda que los terrenos son de Defensa, que ellos pusieron las condiciones y que se llegó "al mejor acuerdo que se podía llegar", después de "una negociación ejemplar". También defiende la edificabilidad planteada, inferior al planeamiento municipal, explica, y la construcción de una torre "para consumir el menor suelo posible y generar un hito". "Lo que les molesta", añade por las críticas recibidas a esta parte del proyecto, "es que se haga algo nuevo y moderno, en vez de un barrio de colominas, más cercano a su gusto por lo antiguo e igualitario". En su conclusión, el Alcalde llama a "no perder el tiempo en debates estériles y en boicots alimentados por una minoría" y "a ponerse a trabajar en la misma dirección por el mejor futuro posible para Oviedo".