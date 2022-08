"A día de hoy, el Kuivi no tiene el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo"

Carlos Baumann (Oviedo, 1974) asegura que la segunda edición del Kuivi PopUp sigue arrasando con una programación con más de 100 conciertos gratuitos y una nueva ubicación: el antiguo HUCA. Baumann es el promotor de este Parque Urbano Cultural que continúa con la recuperación de espacios abandonados llenándolos de ocio y cultura y colaborando en el desarrollo de actividades estivales en Oviedo.

–¿Con qué objetivo surge el Kuivi?

–La intención es recuperar una zona en desuso y hacerlo a través del ocio y de la cultura. Los grupos jóvenes, aunque más el año pasado, reclaman este tipo de espacios porque han pasado mucho tiempo sin poder tocar. El Kuivi no se cierra a un estilo musical ni a un perfil de artista. Por esta edición, no solo pasan artistas asturianos, también de España y de fuera de nuestras fronteras.

–¿Por qué se eligió el antiguo HUCA para esta edición?

–Nos gustó mucho el barrio de San Lázaro, aunque este año no pudimos acceder a él. Con la nueva ubicación estamos encantados. Hay diferencias, pero mucha gente busca el Kuivi independientemente del lugar en el que lo hagamos. A pesar de estar más alejado del centro o más escondido, estamos teniendo más gente en un lugar que llevaba varios años en desuso.

–¿Se plantea un Kuivi 2023 también en Oviedo?

–El modelo del Kuivi es independiente al espacio y ojalá lo fuera a la localidad, pero tenemos que valorar qué ciudades colaboran más en rescatar espacios junto a nosotros. Kuivi va a seguir habiendo, pero no sabemos dónde o cómo. Hasta el 4 de septiembre estamos aquí, a partir de ahí nos plantearemos qué hacer con el proyecto.

–En su última publicación de Instagram anuncia: «Para todos los que os preguntáis quién paga el Kuivi, que sepas que, sobre todo, lo pagas tú. Nadie más».

–Es una iniciativa que, a día de hoy, no tiene apoyo del Ayuntamiento de Oviedo. Teníamos el compromiso de la concejalía de Cultura, pero no se está cumpliendo. Tenemos la esperanza de que se acabe concretando un respaldo municipal, a través de esa concejalía u otra, a un proyecto que creemos que es bueno para Oviedo, ya que recupera un espacio y promueve el verano en la ciudad. Es una iniciativa privada, pero creemos que debemos ir de la mano de las administraciones, especialmente del Ayuntamiento, pero este año su apoyo no está llegando. Solo la Dirección General de Urbanismo del Principado nos ha ayudado a conseguir el espacio que ocupamos y ya.

–¿Qué balance hace del Kuivi hasta el día de hoy?

–Hasta el momento estamos teniendo más asistentes que el año pasado a estas alturas. Pese a que no tienen un barrio cerca como fue el de San Lázaro la edición anterior, estamos teniendo un mayor número de espectadores que pasan más tiempo en los conciertos. Ya han pasado más de 30.000 espectadores y si sigue todo así, creemos que podremos superar la cifra de la edición anterior (45.000 asistentes) porque el mes de agosto del año pasado fue muy buen mes y el tiempo está acompañando mucho. Es cierto que tuvimos más turistas el año pasado, quizás sea porque su ubicación actual está más a desmano o no estamos haciendo una comunicación muy masiva, pero nuestro público es, gente de Oviedo y Asturias.

–¿Ha cambiado el perfil de espectador?

–El perfil del espectador sigue siendo muy familiar, mucha gente va con los niños, el rango de edad oscila entre los 35 y los 44 años. Además, tenemos mucho público que va a los conciertos independientemente del estilo musical programado.

–Además de los conciertos, también hay juegos infantiles y varios puestos de tiendas y restaurantes.

–Como acabo de mencionar, nuestro perfil es familiar, queremos dar ocio a todo tipo de perfiles, también a los más pequeños. Estamos replicando el modelo del año pasado porque nos funcionó: queremos abrir el ocio y la cultura a los ciudadanos que quieran disfrutarla.