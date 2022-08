Las fiestas de San Claudio echan el cierre pasadas por agua

El tiempo no acompañó al cierre de las fiestas de San Roque en San Claudio: el tradicional día del bollo se celebró pasado por agua y terminó de empañar el balence de unos festejos a los que este año no les ha acompañado la suerte, según cuenta el secretario de la comisión de fiestas, Javier Villaverde. "El balance no es todo lo favorable que nos gustaría, las organizamos con muchas ganas después de dos años sin ellas y no hemos tenido toda la afluencia que esperábamos", lamenta. Villaverde cree que esta baja asistencia se ha debido a una combinación de factores que han jugado en su contra. Por un lado, que el festivo del 15 de agosto cayó de lunes y mucha gente aprovechó para irse de puente, y por otro que este fin de semana hubo fiestas en muchos lugares de Asturias.

"El día del bollo siempre nos salva, este año vendimos seiscientas reservas, pero es una pena que la lluvia nos estropee un poco este día", protesta Villaverde, que al menos agradece tener una carpa grande para que la gente se resguarde. Los asistentes a los que no les importó el mal tiempo pudieron disfrutar del DJ Nacho Otero y de la actuación del Grupo Costa Norte, además de la parrillada que se ha celebrado todas las noches desde que empezaron las fiestas el pasado viernes 12. "El viernes y el sábado fueron los días que más animadas estuvieron, pero tampoco llegamos a cifras potentes", explica. "Llevamos doce años trabajando desde la comisión para que la gente disfrute con las fiestas, y nos volveremos a esforzar el año que viene esperando tener más suerte que este", sentencia.