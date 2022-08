Canteli confirma su candidatura: "Soy mejor alcalde que cuando llegué"

"Mi sucesor seré yo mismo; estoy bien físicamente y soy mejor alcalde que cuando llegué". Por si había dudas, Alfredo Canteli se encargó ayer en Gijón de confirmar que será el candidato del PP en Oviedo para las próximas elecciones. Fue en la Feria de Muestras, durante una visita que le llevó toda la mañana y en la que tocó todos los temas: la última crisis del PP regional, los asuntos locales de actualidad, los electorales y los promocionales, pues también le hicieron hueco en la agenda para hacer patria con el Camino de Santiago y el papel de Oviedo como origende la ruta jacobea.

Canteli, que cumplió 76 años el pasado 12 de agosto, no solo dice que se encuentra en buena forma sino que lo demostró, con ganas de hablar, de reforzar su discurso y decisiones y de poner los puntos sobre las íes respecto a algunas de las críticas que recibe. El alcalde descartó cualquier tipo de especulación en La Vega, y dijo que si lo hace alguien, será el Ministerio (dueño de los terrenos), aunque bien se encargó de subrayar que se alegra de que ganen dinero. Sobre su lista electoral, más allá de confirmarse al frente, ni siquiera avanzó si cuenta con el fichaje de Nacho Cuesta desde Ciudadadnos. Recuperó asuntos históricos, como el centro ecuestre El Asturcón, al que está empeñado en sacar del ostracismo porque no quiere que la enorme inversión que hizo la ciudad en su día se vaya por la borda; y también aseguró que la ciudad no va a perder los fondos Edusi de la Unión Europea que consiguió durante el anterior mandato y que acelerará los proyectos para conseguirlo. A continuación, lo fundamental de su intervención en la Feria.

Repetir como candidato:

“Si me dejan, sí. Ya lo dije públicamente hace mucho tiempo. Me preguntaron una vez que quién sería mi sucesor. Mi sucesor seré yo mismo. Estoy bien físicamente, estoy trabajando bien, soy mejor alcalde que cuando llegué y vamos a luchar por un buen resultado en Oviedo y por seguir trabajando para Oviedo. Yo creo que los resultados ahí están Se están consiguiendo hitos históricos para Oviedo y seguiremos trabajando en esa línea con un equipo muy compacto que tengo y mirando hacia adelante siempre y buscando lo mejor para Oviedo”.

Sin especulación en La Vega.

“¿Os parece poca novedad el protocolo que firmamos hace muy poco? El convenio definitivo se está tramitando, se está trabajando por ello, para firmarlo a primeros de año. Espero que también los presupuestos recojan los importes que haya que pagar. Que la delegada del Gobierno hable con su gente, con su ministerio. Que, si alguien especula, es el Ministerio de Defensa. Nosotros no especulamos nada. No es nuestro. Son unos terrenos que son de ellos, que el ayuntamiento recalificará y si ganan dinero pues me alegro por el ministerio, porque se comporto muy bien con nosotros. Entonces, es una palabra que no entendí, yo creo que la Delegada se equivocó”.

Lista electoral perfilada.

“No la tengo aún. Estoy con ello. Un poco perfilada, pero no completa". Sobre la opcion de sumar a Nacho Cuesta, Canteli fue cauto. "Yo tengo un respeto grande hacia los demás partidos y, hoy por hoy, Ciudadanos está ahí. Poco más puedo decir”, aseguró.

Reajuste de precios en el concurso del Asturcón.

“No te lo sé contestar ahora mismo, pero bueno, los precios han subido. Es un reajuste que tenemos que hacer bien para que pase los filtros que tiene que pasar. Yo no estoy dispuesto a pagar nada. Sí a dar lo mismo que nos cuesta. Nosotros, la operación que pretendemos hacer es eliminar los costes dándoselo a una empresa que relance el Asturcón a nivel internacional para recuperarlo. Ahí hay una inversión muy grande que no podemos dejar que se caiga. Los que vengan tienen que rehabilitarlo entero y quitarnos los gastos. Les vamos a ayudar”.

Fondos EDUSI de la Unión Europea:

“No hay que renovarlos, lo que hay es que gastarlos. Estamos en ello, sí. Llegaremos sin ningún problema”.