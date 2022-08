Una fábrica de ocio digital

El LINK Festival, el "circuito de experiencias culturales insólitas" que desde hace un par de años acampa a finales del verano en la antigua fábrica de armas de la Vega, va a por su tercera edición. Desde mañana viernes 26 al domingo 28 de agosto pasarán por el recinto artistas musicales nacionales e internacionales, habrá instalaciones, realidad virtual y realidad aumentada, todo ello, como reza en el programa, para construir "una red de experiencias culturales insólitas que ayudan a poner en contexto la última revolución tecnológica".

El LINK, que está patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA, empezará la noche previa al último fin de semana. Hoy, jueves 25 agosto, de 22.00 a 1.00, se inaugurará la instalación "Eclypses (SpY)", que se podrá seguir viendo a lo largo de todo el fin de semana en varias sesiones de mañana y tarde.

De la inauguración musical se encargará Jay-Jay Johanson, un músico sueco, compositor y cantante y todo un icono para los aficionados al trip-hop y a otras melodías electrónicas. Considerado por la crítica como un crooner contemporáneo, sus melodías conectan con grupos como "Portishead" y la cadencia intimista y melancólica que lo consagró en 1996 con su álbum "Whiskey" se mantiene en sus trabajos posteriores, como "Tatoo" y "Poison".

El sábado 27 de agosto, a las 23.00 horas, "Viuda", una banda punk asturiana formada exclusivamente por mujeres, dará el segundo de los conciertos del LINK Festival y a él le seguirán los de los canandienses "Metz", ese mismo día a medianoche y el de "VVV [Trippin’you] ", un grupo madrileño de neo-bakala, que comenzará a la 1.00 de la madrugada.

Las actividades de realidad virtual, realidad aumentada y VR cinema se podrán visitar a lo largo de todo el día y cerrará sus puertas a las 22.00 horas.

En el LINK se podrá acceder "Faune", una serie de diez pósters de gran formato que cobran vida con una aplicación de realidad aumentada personalizada, y ojear "Acqua Alta. Crossing the mirror", un libro pop-up con dibujos y volúmenes que solo se pueden ver recurriendo a la realidad aumentada, utilizando una tablet.

Durante el fin de semana habrá varios pases de dos películas en realidad virtual, "Ghost in the Shell" de Hiroaki Higashi y "Your spritual temple sucks" de John Hsu.