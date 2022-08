Durante el último fin de semana de agosto, del jueves 25 al domingo 28, Oviedo será el gran centro norteño del ocio y el arte 3.0. La Fundación Municipal de Cultura, que organiza el Link Festival con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA, admite que, no hace mucho, «parecía impensable que pudiera realizarse en Oviedo» un evento así y, sin embargo, la de este año es ya la tercera edición de una programación que ha hecho del recinto fabril de La Vega su espacio natural y en la que conviven conciertos, cine y producciones en realidad virtual y aumentada.

La del Link es sin duda, según el concejal y presidente de la Fundación Municipal de Cultura, José Luis Costillas, la cita «más vanguardista del verano» en Oviedo y no tiene parangón en el norte de España. En esta edición, con catorce actividades programadas, ofrecerá el estreno mundial de la instalación «Eclypses», del artista SpY, una escultura cinética en movimiento que se presentará el jueves 25 de agosto a las 22.00 horas y que ha sido concebida específicamente para el espacio industrial que ocupará en La Vega.

Al día siguiente, el viernes 26 de agosto, a las 23.00 horas, el músico sueco Jay-Jay Johanson, una de las grandes referencia internacionales de la música electrónica contemporánea, ofrecerá su primer concierto en Oviedo. En 2013 dio uno en Gijón y desde entonces no ha regresado a Asturias. Ahora anda de gira por España y es probable que su paso por La Vega atraiga a seguidores de toda la región, incluso de otras provincias.

El Link continuará durante todo ese fin de semana con los conciertos del grupo punk femenino «Viuda», de Asturias; de los canadienses «Metz», una banda canadiense con fama de intensa, y de los madrileños «VVV[Trippin’you]», todos el sábado 27 de agosto sucesivamente y a partir de las 23.00 horas.

Durante ese fin de semana habrá varias producciones de realidad virtual a disposición del público, que podrá acceder al complejo de La Vega gratuitamente, también a los conciertos. Algunas de esas piezas de arte 3.0 han sido premiadas en certámenes internacionales, como es el caso de «Goliath: playing with reality», ganadora del Gran Premio del Jurado a la mejor obra inmersiva de realidad virtual en el 78.º Festival de Venecia y que tiene a la oscarizada Tilda Swinton como narradora.

«Emergence», estrenada en Sundance; «On the morning you wake (to de end of the word)», que toma como punto de partida argumental el SMS que en 2018 recibieron los habitantes de Hawai alertando, por error, de un ataque inminente; «Anandala», una instalación abstracta y virtual que recrea un vuelo entre criaturas que se transforman ante los ojos del espectador, y «Manifest 99», que transcurre en un misterioso tren habitado por una bandada de cuervos a través de cuyos ojos el público avanza en una aventura virtual, completan el programa de realidad virtual. Habrá también dos películas, en formato VR Cinema: «Ghost in the shell», de Horoalki Higashi, que transcurre en un universo distópico y que recrea el clásico del cyberpunk de los años 90, y «Your spiritual temple sucks» de John Hsu, y en el apartado de realidad aumentada están programadas «Faune», a modo de diez posters que cobran vida con una aplicación, y «acqua Alta. Crossing the mirror», un libro pop-up que se lee con una tablet.

El Link Festival fue presentado ayer en el Ayuntamiento de Oviedo por el presidente de la Fundación de Cultura y por su director artístico, José Castellano, que dio cuenta del programa, «híbrido, lúdico y actual» y una oferta «para todos los públicos, para disfrutar en familia y para gente de más edad». «La fábrica de la Vega se volverá a convertir en el gran contenedor de la cultura más rompedora e innovadora de Asturias», subrayó José Luis Costillas.

