"A Oviedo nunca le digo que no: soy de Oviedo, debuté en Oviedo y siempre estoy disponible para mi ciudad"

En Oviedo, como en medio mundo, Emilio Sagi no necesita presentación. Formado en musicología entre Oviedo y Londres, no ha parado de encadenar éxitos desde que en 1980 estrenó su "Traviata" en el Campoamor. Es uno de los directores de escena más aplaudido, por el público y por la crítica, en España e internacionalmente. Era de esperar que la Ópera de Oviedo lo eligiera para dar forma al gran estreno de la temporada de su 75.º aniversario, "La dama del alba", de Luis Vázquez del Fresno, a partir del clásico de Alejandro Casona. Esta semana ha estado enfrascado en los ensayos, aún en los bajos del Campoamor, a la espera de pasar al escenario del teatro en unos días.

–"La dama del alba" es una producción nueva y requerirá mucho más trabajo de preparación previo, ¿cuánto tiempo lleva ya en ello?

–Sean producciones nuevas o no, tienes que empezar mucho antes a pensar lo que quieres, la escenografía y el escenario, cuando llegas a ensayar ya está todo claro. Simplemente tienes que empezar a trabajar con los cantantes. En este caso tienes que estudiarte la obra con mucho ahínco porque es una obra nunca oída. Cuando la has oído antes tienes muchas claves. Esta es totalmente nueva, así que tengo que plantearla desde cero.

–¿Cuál es el ambiente que recreará en escena? ¿Realista, evocador? ¿Será fiel al espíritu de Casona?

–La obra de Casona no es realista, Alarcos dice que es una simbiosis de realidad y fantasía en el libro "Cajón de Sastre Asturiano". Ni intento buscar el ambiente asturiano, ni aldeanos, intento hacer algo más universal, no tiene por qué dejar de ser asturiana siendo asturiana, intento que las cosas asturianas sean universales, que no se quede todo en un localismo tremendo, para esto y para todo, defender la idiosincrasia local con una visión universal.

–Habrá tenido que contar con el compositor, Luis Vázquez del Fresno.

–He tenido muchas conversaciones con el compositor, trabajamos mucho juntos, ha sido muy constructivo, y muy colaborador. Estamos intentando que la función fuera muy teatral que es lo que tiene que ser una función de ópera, que tenga un ritmo teatral muy importante. Está siendo muy fructífero, en los ensayos está el compositor y vamos trabajando sobre la creación de la obra, arreglando algunas cosas sobre la marcha.

–Podría ser complicado si no coincidieran las imágenes y las ideas que cada uno tiene en mente.

–Podría ser complicado, efectivamente, pero no es ese el caso, por ninguna de las dos partes. Y por parte del maestro, que también es asturiano, lo mismo.

–Su puesta en escena definirá el canon visual de la ópera para posteriores producciones.

–Es la primera imagen que nos va a quedar en mente, sí, pero si a otro director de escena le ofrecen hacerla más adelante hará una cosa totalmente diferente. No se sigue repitiendo la primera "Tosca" una y otra vez. Esta es una visión mía y de todos los que estamos trabajando ahora en ella, de repente otro tiene otra visión y la hace de otra manera. No creo que ningún director se sienta influenciado de una forma determinante por una imagen que haya visto previamente, puede que te guste el estilo o a lo mejor no, pero hasta ahí. Cuando las obras son buenas y con una universalidad grande, tienen mil posibilidades.

–¿Se lo pensó mucho antes de aceptar este encargo?

–Desde el primer momento dije que sí, sabía que era una obra de estreno, con mucho asturiano. A Oviedo nunca me planteo decirle que no, soy de Oviedo y debuté en Oviedo, y siempre estoy disponible para mi ciudad, todo lo que me propone la Ópera de Oviedo intento hacerlo, como siempre me lo dicen con tiempo suficiente puedo asegurarme de estar libre y decir que sí. No decidimos nosotros los títulos que queremos hacer, es el director artístico el que nos los ofrece.

–Y le ha elegido para abrir la temporada del 75.º aniversario de la temporada lírica.

–Los 75 años son una gran celebración, y sin haber perdido ninguna temporada, incluso en la época del covid. Es todo un logro y con una gran calidad, algo que hay que aplaudir y felicitar.

–¿Se anima a pedir un deseo para la Ópera de Oviedo por este aniversario?

–Financiación desde luego. La financiación es importantísima, sin ella no se pueden hacer buenos productos: para comprar un buen traje se necesita dinero, eso lo sabe todo el mundo. Que la Ópera de Oviedo tenga financiación, que tenga sponsors, patrocinadores que puedan darle un mayor poderío. Ese es mi deseo.

–¿Y para el teatro Campoamor? Estos últimos días ha vuelto hablarse de la necesidad de hacer reformas, algo sobre lo que usted ha advertido muchas veces.

–Sí, pero mis palabras cayeron en terreno pedregoso como dice la parábola en el Evangelio. El Alcalde dice que el dinero está, pero no se dónde está. Si un teatro no tiene mantenimiento, cualquier reforma cuesta una fortuna, y las cosas, las luces, la maquinaria técnica del escenario, hay que modernizarla, eso es muy importante. Yo siempre lo repito y siempre se me dice que sí, pero nunca pasa nada.

–¿Está disfrutando de los ensayos de "La dama del alba" estos días? Éste estreno es toda una aventura.

–Es una aventura ambiciosa y arriesgada, porque se trata de una obra de música contemporánea. Esta obra no la aprendes en un día, no es como "La Traviata". El público tiene que saber que viene a ver una ópera contemporánea, no "La Traviata" ni "Lucia Lammemoor", es música contemporánea con una gran calidad. Es importante y positivo que la Ópera de Oviedo haga apuestas como esta, alentando la creación y con estrenos de obras nuevas, como la que hizo también con el estreno de "Fuenteovejuna".