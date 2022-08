Las fiestas de Tudela Veguín, el mejor punto de encuentro

Martina Fernández ya ha disfrutado de sus primeras fiestas en Tudela Veguín, la tierra natal de su padre, Adrián Fernández. Nació hace seis meses y vive en Oviedo, pero ya es socia de la comisión de festejos del pueblo, la más joven por el momento. Junto a su familia ha pasado el soleado domingo en estas fiestas que están siendo todo un éxito y que hoy ponen el broche de oro con su día grande. Y su valoración no puede ser más positiva: "Se agradece todo lo que se ha organizado, hay un buen despliegue de actividades y además hemos tenido muy buena suerte con el tiempo", afirma la tía abuela de la pequeña Martina, Carmen Martínez.

Esta familia es una de las muchas que disfrutan desde el viernes de estos festejos, que tras dos años de pandemia se han cogido con muchas ganas en el pueblo. "Las fiestas son el mejor lugar para reencontrarse con esa gente que de otra forma no ves en todo el año", afirma Vicenta Villarino. Es presidenta de la asociación de vecinos de Tudela Veguín y le encanta ver su pueblo "con tanta gente y con tanta vida": "Se echaba mucho de menos tener estos días de celebración, en toda Asturias había muchas ganas de folixa y aquí no íbamos a ser menos". Ella vive allí en Tudela, pero muchos otros, como Consuelo Campoamor, residente en Oviedo, regresan desde otras zonas para disfrutar de estos días: "Es fantástico volver a tener esta forma de reencontrarse con conocidos de toda la vida y amigos de la infancia". Por eso no se quiso perder la gran comida que se celebró ayer. 170 comensales disfrutaron del menú preparado por el catering de "La Allandesa", que deleitó a los asistentes con patés, fritos de merluza, croquetas y codillo. "Es una gozada juntarse todos en esta comida, ver a todo el pueblo de celebración y compartir estos momentos juntos", afirma Roberto Suárez, miembro de la asociación de festejos, Sofetuve.

La jornada dominical comenzó con la misa solemne, que contó con una procesión en la que participaron varios legionarios. Tras ella, noventa coches clásicos hicieron una ruta que salió de Tudela Veguín hasta Mieres y Langreo, para luego volver al pueblo, donde estuvieron expuestos durante todo el día. "Los clásicos son un clásico de nuestras fiestas", asegura Suárez. También se entregaron varias distinciones, como al conductor más joven o al coche más antiguo. Al mismo tiempo que los automóviles se lucían por las carreteras asturianas, en la plaza de la fiesta –el parque Fermín Palicio– tuvo lugar otra exhibición, pero en este caso de canción asturiana. La tonada amenizó la sesión vermú, que contó con la participación de los cantantes Liliana Castañón o el Che de Cabaños.

Actividades muy variadas y diversas que se suman a las que ha habido desde que las fiestas dieron el pistoletazo de salida, como los juegos infantiles y el partido de fútbol del sábado. "Trabajamos muy duro para que estas fiestas salieran adelante, tuvimos que superar muchas trabas y obstáculos administrativos, pero al final ha sido posible, merece la pena el esfuerzo por ver a la gente así de feliz y satisfecha", afirma Manuel Valdés, presidente de Sofetuve, que puso en valor el gran trabajo realizado por la secretaria de la comisión, Verónica Llaneza: "Sin ella todo esto no hubiera sido posible".

Y por la noche le tocó el turno a Vicente Díaz y al DJ Juanma, que amenizaron la tercera velada con otro gran éxito de público. "Estamos muy contentos con la asistencia que estamos teniendo, se llena la plaza todas las noches y la gente disfruta mucho con las actuaciones que hemos traído", afirma Suárez.

Pero a los tudelanos todavía les quedan fuerzas para el día grande, que se celebra hoy y es el que se espera con más ansia. "Hace años el lunes de las fiestas era festivo en todo el pueblo, hasta la cementera cerraba", comenta el vecino Luis Piquero. A las 18.00 horas arranca la jira, que va desde la plaza de la fiesta hasta el prao conocido como "El Parnés", donde se comerá el bollo y se premiará a los mejores disfraces del desfile. Se espera una gran asistencia ya que Roberto Suárez comparte que "se han vendido más de 800 vales para el bollo". "La gente lo pasa muy bien en la jira, disfrazarse gusta mucho y es muy divertido porque vamos mojándonos, y este año también haremos una fiesta de la espuma", adelanta Suárez. Y como despedida hasta el año que viene, la noche contará con la orquesta Cañón y el DJ Masid, además de una traca de fuegos artificiales a las 1.00 horas.